محافظ الدقهلية: تنظيم 6 قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا خلال يناير المقبل

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ـتم اعداد خطة لتنفيذ 6 قوافل طبية علاجية للقرى الأكثر احتياجا خلال شهر يناير المقبل بنطاق المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بهذه القرى وصرف العلاج لهم بالمجان.



جاءت تصريحات" محافظ الدقهلية " بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن خطة القوافل الطبية ،حيث يتم تنفيذ القوافل بكل من قريه ميت دمسيس مركز اجا وميت ابو خالد مركز ميت غمر وقرية قراش بمركز بلقاس وقرية كوم بنى مراس مركز المنصورة وقرية جاليا الثانية بمركز بلقاس وقرية منشأة ناصر بمركز شربين.





وأوضح وكيل الوزارة ان القافله الواحدة يتم تنفيذها على مدار يومين بالقرية ففى قرية ميت دمسيس باجا، يومى الجمعة والسبت 1،2 يناير وفى قرية منشأة ناصر بمركز شربين يومى الجمعة والسبت 29، 30 يناير،و باقى القوافل بالقرى المذكورة موزعة لكل قرية على الترتيب يومى الاثنين والثلاثاء اسبوعيا بدايه من الاثنين 4،5 يناير فى ميت ابو خالد بميت غمر ثم 11،12يناير فى قراش ببلقاس و18،19 يناير فى كوم بنى مراس و25، 26يناير فى جاليا الثانية ببلقاس وذلك لتغطيه الخدمه للمترددين على القوافل من ابناء القرية والقرى المجاورة .



ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بضرورة ادراج كافة القرى الاكثر احتياجا على التوالى بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها. وقد واشار المحافظ الى ان منظومه القوافل الطبيه التى يتم تنفيذها بنطاق محافظه الدقهليه بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحه تستهدف تقديم الخدمه الطبيه للمواطنين فى القرى الاكثر احتياجا فى اماكنهم تخفيفا للعبء عنهم.