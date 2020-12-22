تعيين النرويجي تور وينسلاند منسقا خاصا للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

أعلن الأمين العام أنطونيو جوتيريش اليوم تعيين تور وينسلاند من النرويج كمنسقه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وممثلا شخصيا له لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.. وبموجب هذا التعيين، سيكون السيد وينسلاند مبعوث الأمين العام لدى الرباعية.





ويخلف وينسلاند، بذلك نيكولاي ملادينوف من بلغاريا، الذي يُعرب الأمين العام عن امتنانه لمساهماته المهمة وقيادته لمكتب المنسق الخاص للأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط.





ووفقا لبيان وزعه المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، فإن وينسلاند الذي يتمتع بمسيرة دبلوماسية والتحق بوزارة الشؤون الخارجية النرويجية في 1983، يشغل حاليا منصب الممثل الخاص للنرويج لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهو ما يتضمن المسؤولية عن رئاسة النرويج للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين. وله خبرة مكثفة في شؤون الشرق الأوسط تعود إلى عام 1994 عندما كان مستشارا لمكتب الشرق الأوسط في وزارة الشؤون الخارجية النرويجية أثناء العملية التي أدت اتفاق أوسلو2.





كما خدم وينسلاند كممثل للنرويج لدى السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007 إلى 2011 وكسفير للنرويج لدى مصر وليبيا في الفترة من 2012 إلى 2015. كذلك شغل مستشار تنسيق المساعدات لدى مكتب ممثل الرباعية من 2007 إلى 2008 وانخرط سابقا في العمل المعني بتأسيس اتفاقات عابرة للحدود حول المياه لنهري الفرات وحوض نهر الأردن، كما شغل منصب الأمين العام للأكاديمية الدولية للمياه. وسبق للسيد وينسلاند العمل ضمن البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة في جنيف والسفارة النرويجية في دبلن.



