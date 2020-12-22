فرقة "فويس باند" في ضيافة قصر بشتاك

يُقيم مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقا فية حفل "فرقة فويس باند" قيادة – إسلام جاد ، وذلك في السابعة مساء الخميس 24 ديسمبر 2020، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.





حيث تُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغنيات المصرية لكبار عمالقة الفن المصري منها: "مغرم صبابة" لمحمد رشدي، "قدك المياس" من التراث الحلبي، "أهواك" لعبد الحليم حافظ، "لولا الملامة" لوردة، "القلب يعشق كل جميل" لأم كلثوم، "يا تمر حنة" لفايزة أحمد، "يا ساعة الوقت أجري" لنور الهدى، "أما براوة" لنجاة الصغيرة، "مبيسألش عليا أبدًا" لعبد المطلب ... وغيرها من الأعمال التراثية.





يُذكر أن الفرقة تاسست في شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد وأسامه الحسيني عازفي الكمان، وتضم الفرقة مجموعة من الشباب الموهوبين.





وقصر الأمير بشتاك هو نموذج فريد للعمارة المدنية في العصر المملوكي يقع بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية وأنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون الذي قتل بمكيدة من الأمير قوصون أثناء حكم السلطان الأشرف علاء الدين كجك.





هذا القصر في البداية كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة، وأضاف إليه المساحات التي كانت حوله وكان منشأ حوله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي." وقد أوشك علي الانهيار بعد زلزال 1992 - وقد تم إصلاح القصر بالأشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه. و قصر بشتاك الأثري يعود تاريخ إنشائه إلي عام 1339م-740هـ .









للقصر ثلاث واجهات: الأولي وهي الرئيسية تقع بالجهة الشمالية الغربية مطلة علي شارع المعز,وتتكون من ثلاثة طوابق بها مشربيات ليست علي استقامة واحدة بل علي جزءين أحدهما غائر والآخر بارز، وبها رسومات هندسية آية في الجمال.





أما الواجهة الثانية فتقع بالناحية الشمالية الشرقية وتطل علي درب ترمز، بها عدد من النوافذ المغطاة بأجنحة معدنية، بها أيضا بوابة تؤدي للقصر.





والواجهة الثالثة بالجهة الجنوبية الغربية تطل علي حارة بيت القاضي، وبالنسبة للمدخل الحالي فيتم الوصول إليه بسلم خشبي مزخرف يؤدي إلي باب خشبي عليه كتابات عن منشئ القصر وتاريخ إنشائه.





يتكون القصر من طابقين الأرضي به قاعة واسطبلات ومخازن غلال وغرف الخدم، الطابق العلوي يضم قاعة الاحتفالات وغرف النوم، وكان يحتوي طابقا ثالثا للحريم لكنه تهدم .





المدخل يفضي إلي دركاة مربعة (مساحة) علي يمينها سلم يؤدي إلي الطابق الثاني وعلي يسارها اسطبلات يصل إليها من خلال دهليز به بئر أثرية للاستعمال اليومي للخيول يعلو الاسطبلات حجرات خاصة بالقائمين علي خدمة الخيل.





القاعة الرئيسية يتصل بها سلم صاعد يتقدمها سطح مكشوف وتتكون من أربع إيوانات (مساحة مربعة مفتوحة للجلوس) ودور قاعة وسطحي مغطاة بالرخام في أشكال هندسية جميلة والأسقف الخشبية يتدلي منها وحدات إضاءة فريدة الشكل هذا بالإضافة إلي الإيوان الشرقي الذي يمتاز بمشربياته الخشبية الكثيرة والإيوان الغربي يحوي نوافذ جصية معشقة بالزجاج الملون أما الإيوانان الشمالي والجنوبي فيحوي كل منهما بائكات ثلاثية العقود ترتكز علي أعمدة رخامية ذات قواعد وتيجان علي الطراز الإسلامي وملحق بهذه القاعة عدد من الحجرات ودورات المياه.