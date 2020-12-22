رئيس دفاع النواب: نسعى لاستكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي والشعب

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن هناك آمالا كثيرة تتعلق على المجلس الجديد، لاستكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي المصري ومصلحة الشعب.





وأكد بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، أن المجلس يمثل الشعب بكل طوائفه، مشيرا إلى أنه سيكون داعما للقيادة السياسية وباقي سلطات الدولة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس الجديد سيعمل على إرساء أركان الدولة، وسيكون هناك تنسيق وتعاون مع مجلس الشيوخ.





وأوضح أنه بوجود المجلسين تكتمل أركان العملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن المجلس في انتظار قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.





وحرص المستشار محمود فوزى الأمين العام للشيوخ على استقبال نواب البرلمان الفائزين عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.