رئيس دفاع النواب: نسعى لاستكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي والشعب

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن هناك آمالا كثيرة تتعلق على المجلس الجديد، لاستكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي المصري ومصلحة الشعب.
وأكد بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، أن المجلس يمثل الشعب بكل طوائفه، مشيرا إلى أنه سيكون داعما للقيادة السياسية وباقي سلطات الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس الجديد سيعمل على إرساء أركان الدولة، وسيكون هناك تنسيق وتعاون مع مجلس الشيوخ.
وأوضح أنه بوجود المجلسين تكتمل أركان العملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن المجلس في انتظار قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
وحرص المستشار محمود فوزى الأمين العام للشيوخ على استقبال نواب البرلمان الفائزين عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.
وشهد البهو الفرعونى أجواء احتفالية أثناء استقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية وكان لافتا حضور عدد من النواب الحاليين لبرلمان ٢٠١٦ ومنهم النائب محمود هيبة كما حضر عدد من النواب الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان ٢٠٢١ مثل: الدكتورة إيناس عبد الحليم، أحمد العوضى، وهشام الحصرى.
كما حضر كلا من النائبين صفوت البياضى ويوسف الحسينى، ويبلغ أجمالى النواب الذين حضروا حتى الآن بنحو ١٠ نواب من إجمالى ١٠٠ عضوا.
وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على إذاعة الأغانى الوطنية منذ الصباح، وذلك احتفالا بقرب انطلاق الفصل التشريعى الثانى.
وقال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب إن عددا من الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها لتحقيق التباعد الاجتماعى، وذلك خلال استخراج النواب الجدد لكارنيهات العضوية.
ومن المقرر أن يستقبل المجلس على مدار الأيام القادمة النواب الفائزين عن المقاعد الفردية والقائمة بواقع ٥٦٨ نائبا، كما ينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية بتعيين ٢٨ نائبا.