ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

كما أبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، في المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.









‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.









‎ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في المواجهة القادمة من الدوري الإنجليزي مع وست بروميتش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14.