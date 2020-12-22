لطلاب الإعدادية.. خطوات الحصول على أكواد الامتحانات الإلكترونية.. فيديو

استعرضت فضائية "تن" انفوجراف يوضح كيفية الحصول على أكواد الامتحانات الإلكترونية للشهادة الإعدادية فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم للامتحانات فى يناير المقبل.





يتم التسجيل الدخول إلى الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد عبر الرابط

Studeae.emis.gov.eg.





بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة الرقم القومى للطالب المدون بشهادة الميلاد.





خطوات الحصول على الكود:

إضافة محافظة الطالب المستعلم عن الكود.

إدخال تاريخ ميلاد الطالب.

يختار الطالب النوع "ذكر أو أنثى".

الضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول.

إدخال كلمة المرور.





وفى هذا السياق أصدر مجدى مدحت مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم بيانا إعلاميا أكد خلاله أن أغلب مدارس الجمهورية قامت بالاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية.





وأشار مدحت في بيانه إلى أن جميع المدارس أعلنت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المستندات المطلوبة من الطلاب بالإضافة للرسوم المقرر دفعها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والمقدرة بـ 150 جنيها وذلك للتقدم لتلك الامتحانات.





وأضاف مدحت إنه فوجئ وكثيرون من أولياء الأمور بطلب الوزارة من طلاب الشهادة الإعدادية القيام بإعادة التسجيل مرة أخرى لملء استمارة إلكترونية للتقدم للجان الإمتحانات من خلال رابط إلكتروني قامت الوزارة بإتاحته على موقعها الرسمي.





وأشار مدحت إلى أن الطلاب وأولياء أمورهم لم يترددوا فى الاستجابة لطلب الوزارة، وذلك بعد قيامهم بإنشاء حساب مدرسي موحد للطالب على أوفيس 365 حتى يستطيعوا ملء بيانات الاستمارة وطباعتها وتقديمها للمدرسة.





ولفت مدحت إلى أن كثيرا من طلاب الإعدادية لم يحالفهم الحظ بحفظ واعتماد استمارة الامتحانات الإلكترونية، حيث فوجئوا بتغيير بياناتهم عكس ما تم تقديمه من بيانات فى المدرسة مما يؤدى إلى عدم صحة البيانات المقدمة.



