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رياضة

تقديرا لدورهم.. وزير الرياضة يكرم اللجنة الخماسية برئاسة الجنايني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:12 م
وزير الرياضة يكرم
وزير الرياضة يكرم لجنة الجنايني
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القسم الرياضي
كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، عمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبد الله، أعضاء اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة.


جاء تكريم وزير الشباب والرياضة لأعضاء اللجنة الخماسية السابقة، تقديرا لدورهم الفعال داخل اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية.


كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرر مؤخرا تعيين لجنة ثلاثية لإدارة شئون اتحاد الكرة وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.


وأعلن الفيفا عن تعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية محمد الشرنوبي وأحمد عوض.


في سياق آخر، أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار بشأن إمكانية إسناد مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب فى الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز إلى طاقم حكام مصري.


وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك إلى طاقم حكام مصرى فى ظل انشغال حكام أوروبا بأعياد الميلاد فى أوروبا "الكريسماس" خلال الفترة الحالية.



ورفض اتحاد الكرة فكرة إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك إلى طاقم مصرى، ويتسمك الجبلاية بإدارة طاقم أجنبي كبير للمباراة مثلما كان عليه الأمر فى الفترة الماضية.
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