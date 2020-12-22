أول تعليق ألماني على العقوبات الروسية ضد مسئولين أوروبيين

علق دبلوماسي ألماني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، على إعلان روسيا فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين، مؤكدا رفض الحكومة الألمانية لتلك العقوبات، التي تعتبرها "غير المبررة".





قال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية، لوكالة فرانس برس: إن ألمانيا تعرضت لعقوبات انتقامية جديدة "غير مبررة" من قبل روسيا اليوم، الثلاثاء، والتي جاءت ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني.





وقال المصدر إن القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في موسكو، بيات جرزيسكي، استُدعي إلى وزارة الخارجية الروسية وأُبلغ بأنه "صدرت أوامر باتخاذ إجراءات مضادة في شكل حظر سفر ضد مؤسسات الدولة الألمانية".





وأضاف المصدر: "بينما يعرف هذا النمط السابق من الإجراءات المضادة الروسية، إلا أنها تظل في رأي الحكومة الألمانية غير مبررة".





وأعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين، في خطوة جاءت ردا على العقوبات الأوروبية ضدها المتعلقة بقضية تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.





وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر قائمة سوداء بشخصيات أوروبية متورطة في الدعوة وفي فرض العقوبات على روسيا؛ مشددة على أن موسكو سترد بحسم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع مع المعارض نافالني.





وجاء ذلك، بعدما استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم، عددا من الدبلوماسيين من الدول الأوروبية، من بينهم سفيري فرنسا والسويد ونائب السفير الألماني.





وأكدت الوزارة الروسية أن "موسكو تعتبر العقوبات الأوروبية ضد روسيا بشأن الوضع مع نافالني غير مقبولة، وستلقى الأعمال غير الودية من قبل الغرب الرد المناسب"، مشيرة إلى أنها ستوسع قائمة الرد لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يحظر عليهم دخول الأراضي الروسية.