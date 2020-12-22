علماء يزعمون: نشأة سلالة كورونا الجديدة بدأت في أمريكا

قال العلماء إن سلالة فيروس كورونا البريطانية الجديدة موجودة بالفعل في الولايات المتحدة وربما نشأت هناك.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فأن السلالة الجديدة ، التي يخشى أن تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة وأن تنتشر أكبر بين الأطفال ، أدت إلى دعوات في للولايات المتحدة لفرض حظر سفر إلى بريطانيا ، كما فعلت عشرات الدول بما في ذلك كندا .

وقال سكوت جوتليب ، الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء ، طط لشبكة سي إن بي سي إن السلالة الجديدة "موجودة بالفعل في الولايات المتحدة" وأن حظر السفر لن يمنعها.

وحذر من أنه "مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم ، سنبدأ في رؤية المزيد من هذه المتغيرات".

قال جيريمي لوبان ، عالم الفيروسات بجامعة ماساتشوستس ، لصحيفة واشنطن بوست إن السلالة الجديدة قد تكون ظهرت في امريكا اولا ، مما يشير هذا الأمر إلى أن هذه السلالة ربما تم اكتشافها في بريطانيا.



