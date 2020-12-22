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منوعات

علماء يزعمون: نشأة سلالة كورونا الجديدة بدأت في أمريكا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال العلماء إن سلالة فيروس كورونا البريطانية الجديدة موجودة بالفعل في الولايات المتحدة وربما نشأت هناك.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فأن السلالة الجديدة ، التي يخشى أن تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة وأن تنتشر أكبر بين الأطفال ، أدت إلى دعوات في للولايات المتحدة لفرض حظر سفر إلى  بريطانيا ، كما فعلت عشرات الدول بما في ذلك كندا .


 وقال سكوت جوتليب ، الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء ، طط لشبكة سي إن بي سي إن السلالة الجديدة "موجودة بالفعل في الولايات المتحدة" وأن حظر السفر لن يمنعها.  


وحذر من أنه "مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم ، سنبدأ في رؤية المزيد من هذه المتغيرات".


 قال جيريمي لوبان ، عالم الفيروسات بجامعة ماساتشوستس ، لصحيفة واشنطن بوست إن السلالة الجديدة  قد تكون ظهرت في امريكا اولا  ، مما يشير هذا الأمر إلى أن هذه السلالة ربما تم اكتشافها في بريطانيا.



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