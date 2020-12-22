ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمان 2021 .. 75 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية في اليوم الأول

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:09 م
استقبال نواب البرلمان
استقبال نواب البرلمان
Advertisements
ماجدة بدوي | عدسة: خالد مشعل
أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه تم استقبال ٧٥ نائبا من أصل ١٠٠ نائبا تسلموا لاستلام كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.

وأوضح في ختام اليوم الأول لاستقبال أعضاء المجلس الجدد، أن الأمانة العامة قامت بطباعة الكارنيهات وكانت جاهزة قبل وصول النواب لتسهيل الإجراءات مطبوعة وهو ما سهل الإجراءات بمساعدة الأحزاب الكبيرة.

وأشار إلى أن الحقيبة البرلمانية تضم تابلت ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونسخة أيضا من الدستور، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دورة تعريفية للنواب بشأن كيفية التعامل مع التابلت والمهام الموجودة عليه.

وأوضح  أن البرلمان الذي سيبدأ أعماله في يناير المقبل أكثر تماسكا من الناحية السياسية، حيث يضم ١٣ حزبا سياسيا ومن ثم سيكون أكثر تنظيما.
Advertisements
Advertisements

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر

دراسة تكشف أعراض تظهر على متعافي كورونا

دراسة تكشف الأمراض الأكثر شيوعا للوفاة