برلمان 2021 .. 75 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية في اليوم الأول

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه تم استقبال ٧٥ نائبا من أصل ١٠٠ نائبا تسلموا لاستلام كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.





وأوضح في ختام اليوم الأول لاستقبال أعضاء المجلس الجدد، أن الأمانة العامة قامت بطباعة الكارنيهات وكانت جاهزة قبل وصول النواب لتسهيل الإجراءات مطبوعة وهو ما سهل الإجراءات بمساعدة الأحزاب الكبيرة.





وأشار إلى أن الحقيبة البرلمانية تضم تابلت ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونسخة أيضا من الدستور، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دورة تعريفية للنواب بشأن كيفية التعامل مع التابلت والمهام الموجودة عليه.



