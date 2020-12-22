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محافظات

إحالة 6 موظفين بمستشفى بغداد في شمال سيناء للتحقيق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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احمد صالح
أحال اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، ٧ من الموظفين العاملين بقرية بغداد  التابعة لمنطقة وسط سيناء إلى التحقيق.

وقام رئيس المدينة، بجولة تقديم  بقرية بغداد بزيارة مفاجئة لمستشفى بغداد القروي، وذلك للإطمئنان علي سير العمل بالمستشفى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير العلاج للمرضي والنظافه العامه للمستشفي والإطمئنان علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وقد تلاحظ بعد الإطلاع على دفتر الحضور والإنصراف عدم وجود ٦ من الموظفين للشوؤن القانونية وتم تحويلهم للشؤن القانونية للتحقيق. 

كما قام رئيس المدينة بالمرور علي الوحدة المحليه بقرية بغداد لمتابعة مدي الإنضباط في العمل وبعد الإطلاع على دفتر الحضور والإنصراف تم تحويل موظف للشؤن القانونية لعدم تواجده بمقر عمله. 

وشدد رئيس المدينة علي ضرورة الإلتزام والتواجد المستمر لتسهيل مصالح الأهالي بالقريه مؤكدا علي ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف أو يقصر في أداء وظيفتة وذلك حفاظًا علي مصالح المواطنين في جميع القري وتوفير كافة الخدمات لهم.

وقد سبق أن أحال ، رئيس المدينة ، 75 موظفا في عدد من الإدارات بمدينة الحسنة، لعدم تواجدهم في العمل منهم " 44 موظف بالإدارة التعليمية ، كما تم تحويل 20 موظف بالإدارة الصحية بالحسنه' وإحالة موظفان بالإدارة الزراعية، و 9 موظفين بالوحدة الصحية بالحسنه للشئون القانونية لعدم تواجدهم في مقرات العمل أيضًا.

وفي نفس السياق، تابع رئيس المدينة المباني المخالفة حيث قام بإزالة مبني مخالف علي الشارع الرئيسي باللودر التابع لمجلس المدينة  وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه  المخالفين. 

وأهاب اللواء أسامة عفش رئيس المركز والمدينة المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون وعدم التعدي والمخلفات علي المباني حتي لا يتعرض احد للمساءلة القانونية مشيرًا انه يتم التصدي بكل حزم وقوه وبلا تهاون في كل من يتعدي علي القانون ويخالف في البناء.

كما قام رئيس المدينة  بتسليم الوحدات السكنية الجديده علي الأهالي حيث تم تسليم ٢٥ بيت بدوي الجديد بمدينة الحسنه حيث قام بتسليم عدد من الأهالي من الذين حالفهم الحظ  بالفوز بالوحده السكنية الجديده وذلك بعد إستكمال الإجراءات المطلوبه وبعد تركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع.

ويواصل مجلس مدينة الحسنة تحت إشراف إدارة البيئة بالمجلس حملات النظافة أعمالها بمختلف أنحاء المدينة لإزالة كافة المخلفات الصلبة والقمامة المتراكمة من الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة وذلك بناء علي خطة النظافة ورفع الإشغالات.

وواصلت حملة النظافة أعمالها اليوم بالحي البدوي وحي السلام حيث تم رفع وإزالة جميع القمامات المتراكمة والنفايات المتناثرة من الشوارع الفرعية والعمومية بالحي وتم رفع وإزالة كمية بحوالي ١٢ طن من القمامات المتراكمة.

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