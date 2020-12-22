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محافظات

الوجبات والنوم في الميعاد.. زوجة «بيج رامي» تكشف كواليس استعداده للبطولات .. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:56 م
بيج رامي
بيج رامي
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محمود زيدان
كشفت مروة عبد الله، زوجة البطل رامي السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، كواليس استعداد زوجها للبطولة، مشيرة إلى أن أهم ما يميزه انتظامه في التدريبيات والالتزام بالنظام الغذائي الذي يحدده له المدرب فضلًا عن النوم والاستيقاظ بموعد وكذلك تناول الوجبات الغذائية.


وقالت زوجة البطل "بيج رامي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن بداية رامي للتجهيز للبطولة، يقوم بإعطائي جدولا بالأكل والوجبات الخاصة به، الوجبات تكون في الميعاد دون تأخير، حتى لو عنده موعد وهيتأخر في التمرين بياخد وجبته معاه، عشان ميكونش فيه تأخير دقيقة عن الوجبة اللي بعدها.


وأضافت،  "النوم بيكون في ميعاد معين والصحيان في ميعاد معين.. نفس الروتين كل يوم لمدة 7 أو 8 شهور .. هو كل يوم نفس الروتين.. وجبات تمرين .. نوم .. كارديو .. ساعات نوم محدودة.. هو روتين .. دور تجهيز  البطولات ..عبارة عن روتين .. حياتنا بتكون عبارة عن روتين كل يوم نفس التاني ".


يذكر أن رامي السبيعي، ابن قرية السبايعة، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، تُوج ببطولة مستر أولمبيا العالمية، بعد رحلة من المثابرة والاجتهاد والتفوق على نفسه في لعبة كمال الأجسام، فقد بدأ "بيج رامي" منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، فحل بالمركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013، والسابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014.


وتمكن «بيج رامي» -أيضًا - من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام، وحاز السبيعي المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015، والمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016، والمركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017.


وحقق المركز الأول ببطولة آرنولد كلاسيك أوروبا 2017، والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، ثم تفوق على نفسه، وحقق المركز الأول في مستر أولمبيا 2020، ليكون بذلك أول مصري وثاني عربي يفوز بالبطولة بعد اللبناني سمير بنوت.


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