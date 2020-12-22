الوجبات والنوم في الميعاد.. زوجة «بيج رامي» تكشف كواليس استعداده للبطولات .. شاهد

كشفت مروة عبد الله، زوجة البطل رامي السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، كواليس استعداد زوجها للبطولة، مشيرة إلى أن أهم ما يميزه انتظامه في التدريبيات والالتزام بالنظام الغذائي الذي يحدده له المدرب فضلًا عن النوم والاستيقاظ بموعد وكذلك تناول الوجبات الغذائية.









وقالت زوجة البطل "بيج رامي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن بداية رامي للتجهيز للبطولة، يقوم بإعطائي جدولا بالأكل والوجبات الخاصة به، الوجبات تكون في الميعاد دون تأخير، حتى لو عنده موعد وهيتأخر في التمرين بياخد وجبته معاه، عشان ميكونش فيه تأخير دقيقة عن الوجبة اللي بعدها.









وأضافت، "النوم بيكون في ميعاد معين والصحيان في ميعاد معين.. نفس الروتين كل يوم لمدة 7 أو 8 شهور .. هو كل يوم نفس الروتين.. وجبات تمرين .. نوم .. كارديو .. ساعات نوم محدودة.. هو روتين .. دور تجهيز البطولات ..عبارة عن روتين .. حياتنا بتكون عبارة عن روتين كل يوم نفس التاني ".







