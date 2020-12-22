شوط أول سلبي بين بيراميدز والاتحاد الليبي فى الكونفيدرالية الأفريقية

انطلقت المباراة ببداية سريعة بحصول بيراميدز على ركلة حرة نفّذها عبدالله السعيد داخل منطقة جزاء الاتحاد الليبي ولكن إخرجها الدفاع.





وواصل بيراميدز ضغطه على لاعبي الاتحاد الليبي حتى جاءت الخطورة الأولى بتمريرة من رمضان صبحي لزميله جون أنطوي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة تجاه المرمى ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 11



