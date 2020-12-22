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ديني

خالد الجندى: حملة إخوانية ممنهجة للعبث بقوانين المواريث لإثارة الفتنة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن لجان الإخوان الإرهابية، وهم محترفو تزوير، يريدون التلاعب والتغيير في المواريث والأنصبة والتركات، لكي يخلقوا حالة من البلبلة والفوضى في المجتمع.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه توجد الآن حملات ممنهجة على السوشيال ميديا، للعبث بالأنصبة، وفي علم المواريث بشكل عام، وتابع قائلا: فليلتزم كل منكم بدينه، المواريث والتركات حدود الله تبارك وتعالى، لا تسمحوا بالتلاعب بها، ولا تسمحوا بالعبث بها، أو الاقتراب منها".

وشدد الجندي قائلا: "ولو أراد أحد أن «يبقشش» على أخوه أو أخته فهو حر في ذلك، ولكن لابد أولا أن نلتزم بحدود وتعليمات الله، لأنها حدود إلهية ومقدرة، وأنصبة مقدرة، وهي فروض فرضها الله تبارك وتعالى، فلا يجوز مثلا أن نقول أن الأنثى نصيبها الشرعي من الميراث مثل الرجل، فهذا لا يجوز على الإطلاق، ويعد عبثا بحدود الله.
 
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