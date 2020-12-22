خالد الجندى: حملة إخوانية ممنهجة للعبث بقوانين المواريث لإثارة الفتنة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن لجان الإخوان الإرهابية، وهم محترفو تزوير، يريدون التلاعب والتغيير في المواريث والأنصبة والتركات، لكي يخلقوا حالة من البلبلة والفوضى في المجتمع.





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه توجد الآن حملات ممنهجة على السوشيال ميديا، للعبث بالأنصبة، وفي علم المواريث بشكل عام، وتابع قائلا: فليلتزم كل منكم بدينه، المواريث والتركات حدود الله تبارك وتعالى، لا تسمحوا بالتلاعب بها، ولا تسمحوا بالعبث بها، أو الاقتراب منها".



