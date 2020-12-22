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أخبار العالم

توسيع نفوذ وانتهاك جديد.. البرلمان التركي يوافق على تمديد التواجد العسكري في ليبيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:52 م
البرلمان التركي
البرلمان التركي
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شيماء مصطفى
صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهام عمل القوات العسكرية في ليبيا لمدة 18 شهرا.

ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، وافق البرلمان التركي على المذكرة التي تطالب بتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في يناير الماضي، بدء تحرك وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا في مواصلة لانتهاكه بهذه البلد وعمله مع مليشيات حكومة الوفاق الليبية.

جاء ذلك بعد موافقة البرلمان التركي في يناير الماضي على مذكرة أردوغان والتي تسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لميليشيات حكومة الوفاق.

وتحاول تركيا توسيع نفوذها شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا، أملا في الاستيلاء على ثروات المنطقة الغنية بالغاز والنفط.

ووقع أردوغان في وقت سابق، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
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