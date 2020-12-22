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برلمان

البرلمان يتزين استعدادا لاستقبال النواب الجدد.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد | عدسة: خالد مشعل
تزين البرلمان استعدادا لاستقبال النواب الجدد وسط اجراءات احترازية مشددة، حيث شهد البهو الفرعونى لمجلس النواب استعدادات مكثفة لاستقبال النواب الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والبالغ عددهم ١٠٠ عضوا خصصت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد.

كان المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، قد اكد أنه تم استقبال ٧٥ نائبا من أصل ١٠٠ نائبا وتسلموا لاستلام كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.

وأوضح في ختام اليوم الأول لاستقبال أعضاء المجلس الجدد، أن الأمانة العامة قامت بطباعة الكارنيهات وكانت جاهزة قبل وصول النواب لتسهيل الإجراءات مطبوعة وهو ما سهل الإجراءات بمساعدة الأحزاب الكبيرة.

وأشار إلى أن الحقيبة البرلمانية تضم تابلت ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونسخة أيضا من الدستور، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دورة تعريفية للنواب بشأن كيفية التعامل مع التابلت والمهام الموجودة عليه.

وقال إن البرلمان الذي سيبدأ أعماله في يناير المقبل أكثر تماسكا من الناحية السياسية، حيث يضم ١٣ حزبا سياسيا ومن ثم سيكون أكثر تنظيما.

وشهد اليوم الاول لاستقبال النواب  اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية المشدد  واجراءات  لتحقيق  التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا.

كما تم تزويد البهو بعدد كبير  من زجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية كما تم   تجهيز  الحقائب البرلمانية للنواب الجدد ،وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب فى وقت قصير .

وشملت الاجراءات الاحترازية ايضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى ،ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت  قياس درجة الحرارة ،وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس تكليفات بتخصيص قاعة ٢٥يناير وقاعة الاجتماعات الملحقة بها للإعلامين لإجراء الحوارات الصحفية مع النواب الجدد كما تم إعداد بوفيه لاستقبال  النواب  والإعلامين فى ضوء حفل استقبال النواب الجدد.
البرلمان يتزين استعدادا لاستقبال النواب الجدد.. صور
البرلمان يتزين استعدادا لاستقبال النواب الجدد.. صور
البرلمان يتزين استعدادا لاستقبال النواب الجدد.. صور
البرلمان يتزين استعدادا لاستقبال النواب الجدد.. صور
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