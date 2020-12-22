بمناسبة 117 عاما على إنشائه .. قصر الأمير محمد علي بالمنيل مجانا الخميس

وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار على دخول المصريين إلى قصر الأمير محمد على بالمنيل ، مجانا، يوم الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري، وذلك بمناسبة ا لاحتفال بالعيد ال ١١٧ لإنشاء قصر الأمير محمد على .





كما وافق علي دخول المصريين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يوم الاثنين الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري مجانا وذلك بمناسبة مرور ١١٧ عاما على افتتاح المتحف.





كما سيتم تخصيص عدد من الأثاريين للقيام بالشرح مجانا للزائرين، مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية خلال زيارة القصر والمتحف.





يأتي ذلك في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي تنشيط حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية ورفع الوعي السياحي والأثري بين مختلف فئات المجتمع المصري.





من جانبه، أشار ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل، الي انه بمناسبة مرور ١١٧ عاما على إنشاء قصر الأمير محمد على بالمنيل فإنه سيتم إقامة معرض تراثي لعدد من اللوحات الزيتية في القاعة الرئيسية بسرايا الإقامة، مشيرا الي أن القصر استغرقت مدة انشائه أربعين عاما.





وأنشأ الأمير محمد علي توفيق هذا القصر احياءا للفنون الاسلامية واجلالا لها، طبقا لما هو مكتوب علي النص التأسيسي للقصر أعلي المدخل الرئيسي.





كما اشتهر الأمير محمد علي بجمع التحف والآثار والمقتنيات الثمينة، وكان له في هذا المجال عيون متخصصة، مهمتهم البحث عن النادر من التحف وجلبها للأمير ليعرضها بقصره ومتحفه الخاص بالمنيل.



