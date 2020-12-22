ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بمناسبة 117 عاما على إنشائه .. قصر الأمير محمد علي بالمنيل مجانا الخميس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار على دخول المصريين إلى قصر الأمير محمد على بالمنيل، مجانا، يوم الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد ال ١١٧ لإنشاء قصر  الأمير محمد على.

كما وافق علي دخول المصريين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يوم الاثنين الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري  مجانا وذلك بمناسبة مرور ١١٧  عاما على افتتاح المتحف.

كما سيتم تخصيص عدد من الأثاريين للقيام بالشرح مجانا للزائرين، مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية خلال زيارة القصر والمتحف.

يأتي ذلك في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي تنشيط حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية ورفع الوعي السياحي والأثري بين مختلف فئات المجتمع المصري.

من جانبه، أشار ولاء بدوي مدير عام قصر  المنيل، الي انه بمناسبة مرور ١١٧ عاما على إنشاء قصر  الأمير محمد على بالمنيل فإنه سيتم إقامة معرض تراثي  لعدد من اللوحات الزيتية في القاعة الرئيسية بسرايا الإقامة، مشيرا الي أن القصر استغرقت مدة انشائه أربعين عاما.

وأنشأ الأمير محمد علي توفيق هذا القصر احياءا للفنون الاسلامية واجلالا لها، طبقا لما هو مكتوب علي النص التأسيسي للقصر أعلي المدخل الرئيسي.

كما اشتهر الأمير محمد علي بجمع التحف والآثار والمقتنيات الثمينة، وكان له في هذا المجال عيون متخصصة، مهمتهم البحث عن النادر من التحف وجلبها للأمير ليعرضها بقصره ومتحفه الخاص بالمنيل.

واتسم الأمير بأنه كان واسع الاطلاع، محبًا للعلم باحثًا عنه، فاشتهر طيلة حياته بأسفاره ورحلاته حول العالم العربي والعالم الأوروبي باحثًا ومنقبًا، فقد كان دومًا يرى أن العلم ضرورة للأمة والأفراد وأن العلم لا وطن له، ويجب أن يقتبسه الإنسان حيثما يستطيع اقتباسه، وتوفى الأمير  عام 1955 م.
بمناسبة 117 عاما على إنشائه .. قصر الأمير محمد علي بالمنيل مجانا الخميس
بمناسبة 117 عاما على إنشائه .. قصر الأمير محمد علي بالمنيل مجانا الخميس
بمناسبة 117 عاما على إنشائه .. قصر الأمير محمد علي بالمنيل مجانا الخميس
بمناسبة 117 عاما على إنشائه .. قصر الأمير محمد علي بالمنيل مجانا الخميس
بمناسبة 117 عاما على إنشائه .. قصر الأمير محمد علي بالمنيل مجانا الخميس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذه الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

وزير التعليم: لا داع لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء.. اطبعوها من موقع الوزارة

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط.. هرمون يعزز من فقدان الوزن

بعد تعافي السوق.. أسعار سيارات بي ام دبليو 2020 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2020 في مصر