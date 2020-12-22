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بعد انخفاض أسعار البطاطس.. نقاش ساخن بين عزة مصطفى ومسئولي الزراعة والغرفة التجارية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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هاني حسين
أدارت الإعلامية عزة مصطفى، نقاشًا ساخنًا مع حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرفة التجارية، ومحمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، وذلك بعد انخفاض أسعار البطاطس بشكل كبير.

ومن جانبه، قال محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، إن محصول البطاطس من المحاصيل الاستراتيجية،  والبطاطس تكون متواجدة في السوق بإنتاج مباشر طازج طوال العام حتى شهر يونيو، وفي الفترة من نهاية شهر يونيو، وحتى نوفمبر يتم ضخ بطاطس كانت مخزنة في الثلاجات.

وأضاف محمود عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جزءًا من المحصول يتم تصديره للخارج، والجزء المتبقى يدخل للاستهلاك المحلي، وآخر يخزن كتقاوي للعروة الشتوي.

وأكمل محمود عطا "انخفاض سعر البطاطس حدث بسبب زيادة المساحة المزروعة، وتعدد عدد الوسطاء في الحلقات التسويقية للمنتج الزراعي".

ومن جانبه، قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرفة التجارية، "الحلقات الوسيطة نعاني منها كتجار جملة وزيادة المعروض عن الطلب أدى إلى انخفاض الأسعار، لدينا إشكالية نرغب في قاعدة بيانات لكل محصول".

وأضاف حاتم النجيب "لدينا ما يزيد على 50 ألف فدان زراعة مما أدى إلى تواجد مليون طن زيادة عن معدل كل عام والتصدير  انخفض بحوالي 100 ألف طن بسبب ظروف جائحة كورونا".

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