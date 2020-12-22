الثالث فى الطريق.. طبيب بنيويورك: الكونجرس وافق على إعطاء لقاح كورونا مجانا لكل الأمريكيين.. فيديو

أكد الدكتور كريم أبو المجد رئيس قسم الجراحات الدقيقة في مركز زراعة الأعضاء بـ نيويورك أن نسبة الوفيات نتيجة فيروس كورونا بأمريكا عالية مؤكدا ان الولايات المتحدة بدأت في إستخدام لقاح فايزر وموديرنا.





وأضاف أبو المجد خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن أمريكا ستبدأ في اعطاء اللقاح لموظفين المستشفيات والطاقم الطبية والمسنين والاطباء المتعاملين مع مرضى كورونا مؤكدا أنه سيكون لهم الأولوية في الحصول على اللقاح.





وتابع رئيس قسم الجراحات الدقيقة في مركز زراعة الأعضاء بـ نيويورك أن الكونجرس الأمريكي وافق على اعطاء لقاح كورونا لكل أفراد الشعب الامريكى خلال المرحلة القادمة بالمجان حتى دخول المستشفيات سيكون بشكل مجانى والحكومة ستدفع تكاليف المستشفيات لكل المرضى .



