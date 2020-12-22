الثالث فى الطريق.. طبيب بنيويورك: الكونجرس وافق على إعطاء لقاح كورونا مجانا لكل الأمريكيين.. فيديو

أكد الدكتور كريم أبو المجد رئيس قسم الجراحات الدقيقة في مركز زراعة الأعضاء بـ نيويورك أن نسبة الوفيات نتيجة فيروس كورونا بأمريكا عالية مؤكدا ان الولايات المتحدة بدأت في إستخدام لقاح فايزر وموديرنا.
وأضاف أبو المجد خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن أمريكا ستبدأ في اعطاء اللقاح لموظفين المستشفيات والطاقم الطبية والمسنين والاطباء المتعاملين مع مرضى كورونا مؤكدا أنه سيكون لهم الأولوية في الحصول على اللقاح.
وتابع رئيس قسم الجراحات الدقيقة في مركز زراعة الأعضاء بـ نيويورك أن الكونجرس الأمريكي وافق على اعطاء لقاح كورونا لكل أفراد الشعب الامريكى خلال المرحلة القادمة بالمجان حتى دخول المستشفيات سيكون بشكل مجانى والحكومة ستدفع تكاليف المستشفيات لكل المرضى .
وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن لقاحا ثالثا ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" قد يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بداية الشهر المقبل.
وقال الأدميرال بريت جيروير مساعد وزير الصحة الأمريكي في تصريحات لشبكة "إي بي سي" أنه لم يتم نشر النتائج الخاصة بتجارب لقاح "جونسون أند جونسون" لكن في حال الموافقة عليها، سيحصل اللقاح على ترخيص بالاستخدام الطارئ.
وسيصبح لقاح "جونسون أند جونسون" الأمريكي، ثالث لقاح تخطط الولايات المتحدة لاستخدامه بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام لقاحي "فايزر -بيونتيك" ولقاح "موديرنا".
وبدأت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حملة تطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" وسط تحذيرات من ردود فعل سلبية على متلقي اللقاح.