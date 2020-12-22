الصابون ملوش ريحة.. رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا: أول 3 أيام من الإصابة تكسير الجسم كان فظيع

كشف الإعلامي رامي رضوان ، تفاصيل وكواليس رحلته بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.





وقال رامي رضوان، في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، " يوم افتتاح المهرجان القاهرة السينمائي الدولي كان يوم إصابتي بفيروس كورونا".





وأضاف رامي رضوان "بعدما عدت إلى المنزل كان لدي رغبة كبيرة في النوم، ولكنه كان نوما متقطعا، وصحيت الصبح شعرت بصداع وجسمي مكسر، ودخلت الحمام ومكنتش شامم ريحة الصابون، ومعجون الأسنان، وشكيت في إصابتي بفيروس كورونا".





وتابع رامي رضوان " جبت برطمان القهوة وشميت ولم استطع تمييز رائحة القهوة وقررت أعزل نفسي على الفور لحين إجراء المسحة"، مضيفا "العامل النفسي في غاية الأهمية من اجل المرور من أزمة الإصابة بفيروس كورونا، ودور كورونا سخيف وثقيل وممل، وأول 3 أيام من الأصابة تكسير الجسم الذي شعرت به كانت بشع ومكنتش عارف أقوم وأتوضأ".

ويعود الإعلامي رامي رضوان لتقديم برنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، وذلك بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال الإعلامي رامي رضوان، إن نتيجة المسحة التي خضع لها جاءت سلبية، موجها الشكر لكل من دعمه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا.





يشار إلى أن مقدم برنامج "مساء dmc " أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 3 ديسمبر الجاري.



