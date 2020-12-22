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مرأة

بـ 6 وصفات مختلفة.. خطوات بسيطة لـ تنظيف الفضة في المنزل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:06 م
خطوات بسيطة لـ تنظيف
خطوات بسيطة لـ تنظيف الفضة في المنزل
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آية التيجي
نحتاج باستمرار لتنظيف الإكسسوارات وبالأخص الفضة التي نرتديها باستمرار، وذلك لأن لونها وشكلها يتغير عن اللون الذي قمنا بشرائه، وتخسر البريق الخاص بها.




وإن كنت من عشاق اقتناء الفضة ومحبي ارتدائها فقد تكون اكثر اهتماما بطريقة تنظيفها من وقت لأخر للحفاظ عليها وعلى بريقها، والذي يتغير من وقت لأخر بسبب تعرضها للعديد من عوامل الجو وبسبب ايضا كثرة الاستخدام.


ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي الهندي ، فسوف نقوم بذكر 6 طرق مذهلة لـ تنظيف الفضة، وباستخدام مكونات موجودة في المنزل، تعرف عليها:


الطريقة الأولى لتنظيف وتلميع الفضة:

1- ضعي ماء ساخنا في طبق عميق وأضيفي إليه الملح أو بيكربونات الصوديوم.

2- اغمري الفضة المراد تنظيفها في الطبق بحيث تغطيها الماء كاملة واتركيها لمدة ١٠ دقائق.

3- أضيفي قطعا صغيرة من ورق الألمونيوم إلى الماء الساخن، ستلاحظين أن الفضة بدأت تعود لرونقها وذلك بسبب التفاعلات الكيميائية التي تتم.

4- عندما تلاحظين أن الفضة تم تنظيفها، أزيليها من المحلول وقومي بشطفها تحت ماء الصنبور ثم جففيها بقطعة قماش ناعمة.


الطريقة الثانية لتنظيف وتلميع الفضة:

1- استخدمي معجون ملمع الفضيات من الصيدلية أو استبدليه بمعجون الأسنان العادي.

2- بواسطة إسفنجة، خذِي قليلا من المعجون ومرريه على قطع الفضة. 

3- بعد ذلك، قومِي بوضع القليل من المعجون على قطعة قماش ناعمة وافركيها في اتجاه واحد. ابتعدي عن الحركات الدائرية لأنها قد تسبب الجروح للفضة.

4- مررِي قطعة الفضة تحت ماء الصنبور وتأكدي من تخلصك من المعجون بالكامل ثم جففيها بقطعة قماش ناعمة.


الطريقة الثالثة لتنظيف الفضة بالكاتشب:

1- ضعِي القليل من الكاتشب على الإكسسوارات الفضة.

٢- باستخدام اسفنجة قومي بتلميع الفضة جيدًا واتركيها لمدة ١٥ دقيقة.

٣- تخلصي من أثر الكاتشب على إكسسوارات الفضة بغسلها بالماء الفاتر، وجففيها بقطعة قماش ناعمة


الطريقة الرابعة لتنظيف الفضة بـ الخل:

1- ضعِي الإكسسوارات الفضة في كوب خل مع ٢ ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

٢- اتركي الخليط لمدة لا تقل عن ساعة.

٣- اشطفي الإكسسوارات بالماء وجففيها بقماشة ناعمة.


الطريقة الخامسة لتنظيف الفضة بالمشروبات الغازية:


1- ضعِي الإكسسوارات الفضة في ٢/١ كوب مشروب غازي.

٢- اتركِي الإكسسوارات لمدة ١٠ دقائق ثم اشطفيها بالماء جيدًا وجفيفها بقطعة قماش.


الطريقة السادسة لتنظيف الفضة بالليمون والملح:

1- اخلطِي كوب ماء ساخن مع ٢ ملعقة كبيرة ملح وعصير ليمونة.

٢- ضعِي إكسسوارك الفضة فيه واتركيه لمدة ٥ دقائق.

3- اغسلِي الإكسسوارات الفضة بالماء الفاتر وجففيه باستخدام قطعة قماش.
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