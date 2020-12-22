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فن

مي عودة: استقبال فيلم 200 متر من الجمهور المصري مبهر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أكدت المنتجة مي عودة لـ صدى البلد ان استقبال فيلمها الجديد 200 متر من الجمهور المصري كان مبهرا، وقالت إنها سعيدة بطرحه في سينما زاوية بوسط القاهرة، بعد أن حقق أكثر من جائزة بمهرجان الجونة السينمائي.

الفيلم الفلسطيني ”٢٠٠ متر“ الفائز بـ ١٢ جائزة في مهرجانات مرموقة حول العالم يعرض ضمن الدورة 31 من أيام قرطاج السينمائية.

”مي عودة“ مخرجة ومنتجة فلسطينية ولدت في بيرزيت قرب رام الله، فلسطين، أخرجت أفلام مثل ”يوميات“ (٢٠١١) ، و"رسومات لأحلام افضل“ (٢٠١٥) و"غزة بعيونهن“ (٢٠١٧). حصلت مي علي شهادة الماجيستير في السينما والإنتاج السينمائي من جامعة Lillehammer بالنرويج، كما شاركت في تنظيم عدة مهرجانات سينمائية مثل ”Red Carpet Film Festival“ و ”Mobile Cinema“ الذي يطمح لتوصيل أفلام مشوقة للأطفال والعائلات بالقري والمدن الأقل حظا.

وتدور أحداث فيلم ”٢٠٠ متر“ عن عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب الإسرائيلي. في أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى ٢٠٠ مترًا عن والده. يحاول الأب الوصول إليه لكنه يحتاج للسفر في رحلة تمتد لمئتي كيلو متر.

”٢٠٠ متر“ كتابة وإخراج أمين نايفه ومن إنتاج شركة "عودة للأفلام" وشارك في التمثيل عدة نجوم سينمائيين علي رأسهم علي سليمان، ولنا زريق، وسامية البكري، وغسّان عبّاس، ونبيل الراعي، ومعتز ملحيس، وغسان الأشقر، وآنا امتنبرغر، ومحمود أبو عيطة. تركز تصوير أحداث الفيلم في محافظة طولكرم، وبالإضافة إلى جنين ورام الله.

”أمين نايفه“  ُولد عام ١٩٨٨ في فلسطين ونال بكالوريوس في التمريض من "جامعة القدس" عام ٢٠١٠، بعد ذلك بعامين نال شهادة في الإنتاج من ”معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية“ في الأردن، ما شّكل انطلاقته لإنتاج أفلام مستمدة من واقع المنطقة، أخرج أمين عددا من الافلام القصيرة التي نالت جوائز في مهرجانات سينمائية. أعمال أمين نايفه تتضمن عدة أفلام وثائقية مثل ”الصاعد“ ،”العيدية“، و ”زمن معلق“، بإضافة الي الفيلم القصير ”العبور“، أما ”٢٠٠ متر“ فهو أول فيلم روائي طويل له.

النجم الفلسطيني ”علي سليمان“ وُلد بمدينة النَّاصِرَة عام ١٩٧٧، وهو ينتمي لعائلة عريقة أرغمها النفي خلال نكبة ١٩٤٨ على ترك منشأهم الأصلي بقرية السافرية والذهاب الي منطقة الجليل. بعد تخرج ”علي“ من معهد التمثيل عام ٢٠٠٠ بدأ مشواره الفني بالمسرح حيث شارك في عدة أعمال مميزة جسد فيها شخصيات عديدة، وفي ٢٠٠٤ شارك ”علي“ في فيلم ”الجنّة الآن“ للمخرج ”هاني أبو أسعد“ الذي كان بمثابة نقطة تحول في مشواره الفني حيث نال الفيلم جائزة الجولدن جلوب عام ٢٠٠٥“ وحصل علي ترشيح رسمي لجائزة الأوسكار. 


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