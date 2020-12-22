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استجاب لنداء الأم.. تعليق ريهام سعيد على قبول هاني شاكر اعتذار حمو بيكا.. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:25 م
هاني شاكر وحمو بيكا
هاني شاكر وحمو بيكا
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عبد الخالق صلاح
علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قبول نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر اعتذار مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"،  إن والدة حمو بيكا وجهت رسالة خاصة للفنان هاني شاكر، واستجاب لدموعها بسبب أزمته مع بيكا.. وهاني شاكر لم يستطيع مقاومة نداء الأم".

وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالى، "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيله بحبس حموبيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل  النقيب و أعضاء المجلس الإعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظآ على مستقبله ومستقبل أسرته".

ومن جانبه، قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "أنا النهاردة كنت فى نقابة المهن الموسيقية، واعتذرت للأستاذ هانى شاكر وأعضاء المجلس، وأنا النهاردة مع المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية اللى كان عاملى القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلى وناسى، وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبى وساعدنى، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس.
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