حيل تخلصك من أعراض الزكام المزعجة





وفقا لموقع webmd تلك الأعراض المزعجة التي تعاني منها هي جزء من عملية الشفاء الطبيعية - دليل على أن الجهاز المناعي يكافح المرض.





علاج انسداد الأنف



امزج ربع ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 8 أكواب من الماء الدافئ. استخدم حقنة لبث الماء في الأنف. أغلق إحدى فتحتي الأنف عن طريق الضغط بإصبعك الخفيف مع رش خليط الملح في فتحة الأنف الأخرى. دعها تستنزف. كرر مرتين إلى ثلاث مرات ، ثم عالج فتحة الأنف الأخرى.





ابق دافئًا



لأن الحفاظ على الدفء والراحة عند إصابتك بنزلة برد أو الأنفلونزا لأول مرة يساعد جسمك على توجيه طاقته نحو معركة المناعة. هذه المعركة تفرض ضرائب على الجسد. لذا أعطها القليل من المساعدة عن طريق الراحة.





الأعشاب الساخنة







الأعشاب الساخنة مثل الزنجبيل وورق الجوافة والتيليو تقلل من السعال والمخافط الممرات التنفسية من المخاط السميك الذي يمكن أن يحمل الجراثيم إلى رئتيك وبقية جسمك. من الأفضل علاج هذا الأنف المحتقن بشكل معتدل أو عدم معالجته على الإطلاق. A احتقان ، مثل سودافيد، يقيد تدفق الدم إلى الأوعية الدموية في أنفك وحلقك. لكن غالبًا ما ترغب في زيادة تدفق الدم لأنه يسخن المنطقة المصابة ويساعد الإفرازات على حمل الجراثيم خارج جسمك.





المراجع webmd

