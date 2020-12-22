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أخبار العالم

تعرف على تفاصيل اجتماع الملك محمد السادس مع الوفد الأمريكي الإسرائيلي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
استقبل الملك محمد السادس، اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات في القصر الملكي بالرباط، بحسب بيان الديوان الملكي.

وضم الوفد الأمريكي الإسرائيلي رفيع المستوى أيضا الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية أفراهم بيركوفيتش.

ورافق ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن الملك محمد السادس خلال الاجتماع.

وجدد جلالة الملك رضاه التام عن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من ديسمبر. وهذا الموعد يمثل قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأعلن الملك محمد السادس ، خلال الاتصال ، قرار المغرب بإعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل.

وتشمل الإجراءات تعزيز اقتصاد ثنائي ديناميكي ومبتكر، وخطط لإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب.

خلال اجتماع اليوم، هنأ الملك محمد السادس كوشنر على "العمل الجوهري الذي أنجزه منذ زيارته للمغرب في مايو 2018، والتي أتاحت تحقيق نقطة التحول التاريخية هذه لصالح وحدة أراضي المغرب"، وعلى جهوده لضمان السلام الإقليمي. في الشرق الأوسط.

كما تحدث الملك محمد السادس إلى مائير بن شبات عن العلاقات الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية.

كما ذكر بيان الديوان الملكي أن الاجتماع بين الملك وبن شبات وكوشنر كان بمثابة فرصة لإعادة التأكيد على أن الدول ستنفذ بشكل كامل جميع القرارات والإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع ترامب في 10 ديسمبر.

واختتم الديوان الملكي البيان بتأكيد موقف المغرب من القضية الفلسطينية. يعتبر المغرب أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين التي تؤدي إلى حل الدولتين لضمان السلام والأمن.

وفي ختام الاجتماع وقعت إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة على إعلان مشترك. ووقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الوثيقة مع جاريد كوشنر ومائير بن شبات.

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