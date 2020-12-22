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تعليم

ننشر أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:46 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أكد الدكتور مرتضي مصطفي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي حيث انتهى الطلاب من امتحانات "الميد تيرم" لافتًا إلى استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضح "مرتضى" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم رفع المقررات الدراسية المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب بجانب الأسطوانات المدمجة، لافتاً الى أنه لا يتم منع دخول الطالب الامتحان في حالة عدم دفع المصروفات ولكن يتم حجب النتيجة النهائية للامتحانات.

وشدد عميد آداب عين شمس على فرض الرقابة من قبل أمن الكلية على التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي داخل القاعات وارتداء الكمامات.

وأشار إلي أنه يمكن معرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بدءاً من غدٍ الأربعاء الموافق 23 - 12 - 2020 من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وفي سياق آخر أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتخصيص مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس والذين تثبت إصابتهم بڤيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات الموجودة بالمستشفى.
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