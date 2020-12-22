ننشر أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس

أكد الدكتور مرتضي مصطفي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي حيث انتهى الطلاب من امتحانات "الميد تيرم" لافتًا إلى استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضح "مرتضى" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم رفع المقررات الدراسية المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب بجانب الأسطوانات المدمجة، لافتاً الى أنه لا يتم منع دخول الطالب الامتحان في حالة عدم دفع المصروفات ولكن يتم حجب النتيجة النهائية للامتحانات.



