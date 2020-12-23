«مايكروسوفت» تعمل على تصميم رقائق معالجاتها الخاصة المعتمدة على المعمارية «إيه آر إم»

كشفت وسائل إعلامية أمريكية عن أن شركة "مايكروسوفت" العملاقة تعمل على تصميم رقائق معالجاتها الخاصة المعتمدة على المعمارية "أيه آر إم" لاستخدامها في أجهزتها من الخوادم، وربما أجهزة "سيرفيس" في المستقبل.





ووفقًا لشبكة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية، سيتم استخدام المعالجات الجديدة في أجهزة خوادم "خدمات أزور السحابية". كما تستكشف "مايكروسوفت" استخدام رقاقة أخرى لبعض أجهزة "سيرفيس".





وتستخدم "مايكروسوفت" حاليًا رقائق معالجات تعتمد على معمارية "إنتل" على معظم أجهزة "خدمات أزور السحابية".. كما يعتمد معظم خطوط إنتاج أجهزة "سيرفيس" على رقائق معالجات "إنتل".



