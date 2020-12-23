الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

أثبتت الأشعة التي أجراها أحمد أيمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الى إصابته بقطع في الرباط الصليبيةفي لقاء الفريق أمام منافسه الجونة.
ومن المقرر أن يحدد الطبيب المعالج موعد إجراء الجراحة للاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويعد أحمد أيمن من اللاعبين أبناء النادي، وظهر بمستوى لافت للأنظار وانضم لصفوف المنتخب الأوليمبي.
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة قد تغلب على منافسه الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
وكشف مصدر لموقع صدى البلد أن أيمن اصيب بعد بداية شوط المباراة الثاني ب10 دقائق، بعدما تدخل في كرة مع أحد لاعبي الجونة.
وكان مجلس ادارة الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان المشرف العام علي الفريق الاول قرر تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الاول بعد إقالة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو .
وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الــ3 بمسابقة الدورى المحلى.
تقدم الإسماعيلى عن طريق فخر الدين بن يوسف قبل أن يتعادل الجونة عن طريق الشبراوى ثم سجل كريم الطيب ثانى اهداف صاحب الأرض من صنع الشبراوى.
بتلك النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية فى المركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة فى المركز الرابع.