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رياضة

الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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نانسي القاضي
أثبتت الأشعة التي أجراها أحمد أيمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الى إصابته بقطع في الرباط الصليبيةفي لقاء الفريق أمام منافسه الجونة.

ومن المقرر أن يحدد الطبيب المعالج موعد إجراء الجراحة للاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد أحمد أيمن من اللاعبين أبناء النادي، وظهر بمستوى لافت للأنظار وانضم لصفوف المنتخب الأوليمبي.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة  قد تغلب على منافسه الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

وكشف مصدر لموقع صدى البلد أن أيمن اصيب بعد بداية شوط المباراة الثاني ب10 دقائق، بعدما تدخل في كرة مع أحد لاعبي الجونة. 

وكان مجلس ادارة الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان المشرف العام علي الفريق الاول قرر تعيين طلعت يوسف  مديرًا  فنيًا للفريق الاول بعد إقالة  المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو .

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الــ3 بمسابقة الدورى المحلى.

تقدم الإسماعيلى عن طريق فخر الدين بن يوسف قبل أن يتعادل الجونة عن طريق الشبراوى ثم سجل كريم الطيب ثانى اهداف صاحب الأرض من صنع الشبراوى.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية فى المركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة فى المركز الرابع.

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