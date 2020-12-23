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أخبار العالم

بعد أنباء احتضانها السلالة الجديدة.. ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
ألمانيا تسجل قفزة
ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، قفزة كبيرة في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 24740 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى مليون و554180.

وأضاف المعهد أنه تم رصد 962 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27968 حالات.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تمديد حظر دخول القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا حتى 6 يناير المقبل، وذلك بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وعلقت السلطات الألمانية، الأحد الماضى، الرحلات الجوية مع بريطانيا وجنوب أفريقيا، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. 

كما حذرت السلطات الصحية في ألمانيا من  عواقب وخيمة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد مؤخرا في بريطانيا، وانتقلت إلى بعض الدول الأوروبية.

كان رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا،قد قال أمس  الثلاثاء، بأنه من المحتمل أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس المعهد الألماني إن البيانات لم تؤكد وجوده بعد.
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