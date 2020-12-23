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اقتصاد

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تراجعت  أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020، بنحو جنيهين عقب تراجع بالأمس بلغ 5 جنيهات ، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارا 814 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24، 930   جنيها للجرام، مقابل 933 جنيها بانخفاض قدرة 3 جنيهات للجرام تقريبا.

سجل عيار 21 نحو  814  جنيها للجرام بانخفاض  حوالي  جنيهين  للجرام. 
وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 698 إلى 699 جنيها للجرام . 
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وسجل اللجنيه الذهب  من 6,512 إلى 6,528 جنيها. 

كيلو الذهب  930,286 إلى 932,571 جنيها. 


بحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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