تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020، بنحو جنيهين عقب تراجع بالأمس بلغ 5 جنيهات ، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارا 814 جنيها.





أسعار الذهب في مصر





سجل سعر الذهب عيار 24، 930 جنيها للجرام، مقابل 933 جنيها بانخفاض قدرة 3 جنيهات للجرام تقريبا.





سجل عيار 21 نحو 814 جنيها للجرام بانخفاض حوالي جنيهين للجرام.

وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 698 إلى 699 جنيها للجرام .

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وسجل اللجنيه الذهب من 6,512 إلى 6,528 جنيها.





كيلو الذهب 930,286 إلى 932,571 جنيها.









بحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.









كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



