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ديني

هل الذهب المدخر لتجهيز البنات للزواج عليه زكاة؟.. المفتي يجيب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
د شوقي علام
د شوقي علام
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عبد الرحمن محمد
هل تجب الزكاة في الذهب الذي أشتريه لبناتي لتجهيزهن للزواج به؟.. سؤال ورد الى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وأجاب في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلاً: تجهيز البنات من الأشياء التي يثاب عليها الإنسان لأن التجهيز من الأشياء الضرورية التي تحتاجها المرأة عند زواجها، ونعتبر ذلك من الحاجات الأصلية، وفي هذه المسألة نأخذ برأي بعض أهل العلم بأنه لا زكاة في هذا الذهب المدخر للزواج.

هل المال المدخر لتزويج الأبناء عليه زكاة ؟
 من كان لديه مال فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء ضروري، فعليه أن يخرج زكاة ماله ولكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام يجهلها البعض، فهناك بعض الحالات التي قابلها في دار الإفتاء لم يدفعوا زكاة قط لأنهم يجهلون بها.

وقال "شلبي"، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إن الزكاة تجب على التجارة والمزارع والحيوانات كالأبقار والجاموس، وتجب إذا كنت أدخر مالًا أو ذهبًا بقصد الاستثمار.

وذكر "شلبي" شروط الزكاة قائلًا إن من بينها أن يكون المال قد بلغ النصاب وهو 85 جراما ذهب عيار 21 أو أكثر، والأمر الآخر أن تمر سنة هجرية كاملة على هذا المال، وأن تكون هذه الأموال فائضة عن حاجتي، فإذا كنت أدخر وأنا خاطب لأتزوج أو لأعمل عملية لابني مثلا فلا تجب الزكاة.

وعليه فإذا كان بنات السائل صغارًا وفي مراحل التعليم فهنا تجب الزكاة على هذه الأموال إذا بلغت النصاب، أما إذا كانت مخطوبة وتستعد للزواج ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة.
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