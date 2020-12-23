ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية بشكل طفيف اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، مقارنة بسعر صرف الدولار أمام الجنيه أمس الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





وبحسب مواقع أسعار سعر الصرف المباشرة، فقدم البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار في مصر بقيمة ١٥٫٦٥ جنيه، بينما بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار في مصر بقيمة ١٥٫٦٩ جنيه





اقرأ أيضا:





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول" بقيمة 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، بارتفاع عن سعره أمس الأربعاء.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15,73 جنيه للبيع في بنوك "عودة، التجاري الدولي، الإسكندرية" وذلك بحسب آخر تحديث للمواقع الرسمية لتلك البنوك.





وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار يُعد أبرز أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.





ولفت عبده في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن الدولار له معياران في ارتفاع السعر أو انخفاضه، وهو فني مرتبط بالعرض والطلب، كلما زاد المعروض قل الطلب وهذا كفيل في انخفاض سعر الدولار وهذا ما حدث في مصر.





وأشار إلى أن تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج الأمريكية ذكر أن العملة المصرية عام 2019 و2020 حتى سبتمبر الماضي احتلت المرتبة الثانية بين عملات العالم، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف كان سببا في ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.





ونوه إلى أن أخطر ما يمر على الاقتصاد مرحلة عدم اليقين، موضحا أن الخلافات التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران الفترة الماضية أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وأدت إلى ارتفاع أسعار البترول والذهب والعقارات لأن الناس بدأت تخاف.