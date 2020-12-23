ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي: غدا.. بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) غدا /الخميس/ مشيرا إلى أن الحملة ستستمر لمدة عام كامل، حتى يتم تطعيم غالبية سكان الكويت.
وأوضح الشيخ باسل الصباح - في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، أثناء تفقده مركز التطعيم بمنطقة مشرف - أن المرحلة الأولى للتطعيم، ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية، وكبار السن، ومن ثم الفئات الأخرى، لافتا إلى أن الدفعات الأخرى من التطعيم ستصل شهريا.
وكانت الشحنة الأولى من لقاح شركتي (فايزر - بيونتيك) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد وصلت إلى الكويت فجر اليوم؛ حيث تم نقلها مباشرة إلى مخازن وزارة الصحة الكويتية بمنطقة مشرف، تمهيدا لبدء حملة التطعيم، التي سجل بها 73 ألفا و700 شخص حتى الآن في الكويت.
ت م ش/م ش ا 
Advertisements
Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور