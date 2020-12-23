انحسار الوباء في الكويت.. دبي تبدأ حملة تطعيم مجانية بلقاح فايزر.. المفوضية الأوروبية تدعو لرفع الحظر عن بريطانيا.. وبيونتيك واثقة من فاعلية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة.. الأبرز فى صحف الكويت اليوم

وزير الصحة الكويتي: حملة التطعيم تبدأ غدًا الخميس

استنفار دبلوماسي لتحذير الكويتيين بالخارج من ‏«المتحوّر»

كوشنر يقود أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والمغرب: بداية لتقريب الشعوب

بايدن يهدد: الهجوم الإلكتروني ضد أمريكا لن يبقى "بدون رد"

ترمب يعفو عن 15 شخصًا بينهم مساعده السابق

مختل عقليًا يقتل 3 عناصر من الشرطة الفرنسية ويصيب رابعا









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، ركزت صحيفة "الأنباء" على إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن وصول الشحنة الأولى من لقاح (كوفيد-19) فجر اليوم، الأربعاء، على أن تبدأ عملية التطعيم غدا، الخميس.









وقد أنهت وزارة الصحة استعداداتها لتجهيز مركز الكويت للتطعيم، وذلك للبدء في عملية تطعيم المواطنين والمقيمين.









وأشار وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، إلى أن المرحلة الأولى ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية وكبار السن، ومن ثم الفئات الأخرى، لافتا إلى أن الدفعات من التطعيم ستصل شهرية.









وأوضح أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة لتطعيم (كوفيد-19)، على أربع مراحل يأتي في المرحلة الأولى جميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والعاملون في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع.









وكانت صحيفة "الوطن" أفادت بوصول أول دفعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الكويت، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الشحنة بالكامل إلى موقع التطعيم في أرض المعارض بمشرف لتدشين عملية التطعيمات نهاية الأسبوع الجاري.









وأشارت صحيفة "القبس" إلى إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أن الوباء ينحسر في الكويت مقارنة بالأرقام والمعطيات السابقة من ناحية دخول المستشفيات وحالات العناية المركزة، إضافة إلى نسبة الإصابة على المسحات.









وقال السند، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الصحة أمس، الثلاثاء، أن هناك أكثر من 73 ألف شخص سجلوا للتطعيم بلقاح كورونا في الكويت، مشيرًا إلى أن أكثر من 2.1 مليون شخص تلقوا اللقاح حول العالم.









في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الجريدة" أن وزارة الصحة الكويتية سجلت أمس، الثلاثاء، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148507، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 923 حالة.









وأفادت صحيفة "الراي" باستنفار سفارات وقنصليات الكويت في الخارج على خلفية التطورات الأخيرة لفيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.









ودعت سفارة الكويت في سلطنة عمان المواطنين الكويتيين الموجودين في السلطنة إلى ضرورة التواصل معها في حال طلب المساعدة بسبب التطورات الاخيرة الخاصة بفيروس (كورونا - كوفيد 19).









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد جائحة "كوفيد - 19" بلقاح "فايزر" في ‫دبي،‬ اعتبارًا من اليوم، الأربعاء، فيما أكدت أبوظبي العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر.









وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح "بيونتيك" من شركة "فايزر" ضد جائحة "كوفيد -19"، ويعد ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.









وأفادت صحيفة "الأنباء" بوصول أول رحلة جوية مباشرة قادمة من إسرائيل إلى المغرب، وذلك سعيا لتعزيز العلاقات الثنائية بعد إعلانهما عن تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية في العاشر من ديسمبر الجاري.









وهبطت طائرة تابعة لشركة طيران «العال» الإسرائيلية بمطار الرباط، وعلى متنها وفد إسرائيلي، برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات وبرفقة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.









وذكرت صحيفة "الجريدة" أنه تم حل الكنيست الإسرائيلي منتصف ليل الأربعاء مما استدعى الدعوة لإجراء انتخابات وطنية جديدة بعد فشل أعضاء البرلمان في تمرير الموازنة العامة.









وكان أمام المسئولين الإسرائيليين حتى الساعة 23,59 بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء لتمرير الموازنة وتجنب إجراء انتخابات جديدة ستكون الرابعة في قرابة عامين، لكنّ حلًّا وسطًا ووجِه بالرفض وهو ما أدى إلى حل الكنيست.













دوليا، أبرزت صحيفة "الوطن" إعلان منظمة الصحة العالمية، إن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات في الأمريكتين.









وأظهرت البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.









وقالت صحيفة "الأنباء" إن منظمة الصحة العالمية أوصت بعدم الهلع، كما أوصت المفوضية الأوروبية برفع الحظر الذي فرض على بريطانيا عقب اعلانها اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، ومطورو اللقاحات يؤكدون أن لقاحاتهم فعالة ضد الفيروس الجديد، هذه كلها مؤشرات تدعو لتخفيف حالة الرعب التي اثارتها السلالة الجديدة «سريعة الانتشار» في العالم بالتزامن مع تحرك الشاحنات التي تحمل عبوات لقاح ««فايزر - بيونتيك» لتوزيعها على الدول الأوروبية تمهيدا لبدء التطعيم الأحد المقبل.









وأوضحت صحيفة "الوطن" إعلان فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأمراض المعدية الناشئة في الفلبين اليوم، الأربعاء، أنها ستوقف رحلات الركاب الجوية القادمة من المملكة المتحدة بدءا من الغد وحتى نهاية العام.









وذكرت صحيفة "الجريدة" أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أكد، أمس الثلاثاء، أن الهجوم الإلكتروني الواسع الذي نسب إلى روسيا واستهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسئولين كبارا لا يمكن أن يبقى "من دون رد".









وقال بايدن: "لا يمكن أن ندع ذلك من دون رد"، مطالبا باتخاذ "قرارات مهمة" بحق المسؤولين عما حصل بهدف "محاسبتهم". وأضاف أن "هذا الهجوم وقع على مرأى من الرئيس دونالد ترامب في حين لم يكن ينظر".









وأفادت صحيفة "القبس" بإعلان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر عفوًا عن 15 شخصًا بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابادوبولوس.









وأدين بابادوبولوس بالإدلاء بتصريحات كاذبة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام.









وأشارت "الراي" إلى مقتل 3 من رجال الدرك وجرح رابع برصاص أطلقه مختل عقليا في قرية معزولة بوسط فرنسا، ليل الثلاثاء الأربعاء، كما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.









وقتل العسكريون برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة من كليرمون فيران.