ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إصابته بـ كورونا.. الرئاسة الفرنسية تكشف آخر التطورات الصحية لـ ماكرون

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:21 م
الرئاسة الفرنسية
الرئاسة الفرنسية تكشف أخر التطورات الصحية لـ ماكرون
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
كشفت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزية" إن هناك "بوادر تحسن بدأت تظهر على صحة الرئيس ماكرون بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد -19 الأسبوع الماضي".

وبالأمس، قال مسؤول برئاسة الجمهورية، في تصريح خاص لوكالة "رويترز" إن: "الحالة الصحية للرئيس مستقرة".

وكان قصر الإليزيه، قد أفاد أمس الاثنين، بأن أعراض فيروس كورونا لا تزال تظهر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية: "أعراض كورونا لا تزال تظهر على ماكرون لكن حالته مستقرة ".

وأكد كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون، السبت الماضي، أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة، وهي السعال والتعب وآلام العضلات، مشيرا إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.

والخميس الماضي، جاءت نتيجة اختبار ماكرون إيجابية لفيروس كورونا، ودخل الحجر الصحي في منتجع لا لانتيرن الرئاسي في فرساي. وأعلن الإليزية وقتها أن الرئيس الفرنسي سيستمر في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، تماشيا مع توصيات السلطات الصحية الوطنية.

وقال ماكرون في مقطع فيديو يوم الجمعة إنه في حالة جيدة لكنه أقر بأنه اضطر إلى إبطاء أنشطته بسبب الأعراض المستمرة.

قال قصر الإليزيه في اليوم التالي إن بعض أعراض كوفيد -19 "لا تمنعه ​​بأي شكل من الأشكال من أداء مهامه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء كندا يبعث رسالة إلى ماكرون عقب إصابته بـ كورونا

الأعراض تشتد.. مسئولون فرنسيون: ماكرون يعاني من الحمى والسعال والإنهاك

الإليزيه يكشف آخر تطورات حالة ماكرون الصحية

قصر الإليزيه: ماكرون لا يزال يعاني من أعراض كورونا

بعد إصابته بـ كورونا.. الإليزيه يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون

ترشيحاتنا

الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

لرفع الظلم عن الملاك.. مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان