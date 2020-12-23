البحث العلمي تعلن عن وظائف جديدة للباحثين.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاونها مع الهيئات والمراكز البحثية الأخرى عن وظائف جديدة للباحثين موضحة شروط وكيفية التقديم.





وظيفة مهندس برمجيات التحكم فى مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط:





اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، يعلن المركز عن وظيفة مهندس برمجيات تحكم بالمركز بالأردن (لمدة ثلاث سنوات) بداية من شهر فبراير 2021، ستكون هذه الوظيفة تحت إشراف المدير الفنى وبالتعاون مع فريق التحكم.







وأوضحت أنه يقوم المرشح بعدد من المهام:

- المشاركة فى تخطيط وإعداد وتصميم أنظمة التحكم وتنفيذ برمجيات وتطويرها وترميزها تحت منصة نظام التشغيل لينكسLinux OS Platform .

- العمل عن كثب مع ماكينة تشغيل الاشعاع الضوئى وخطوط التشغيل لتحديد المتطلبات والمواصفات الخاصة بأنظمة التحكم الجديدة والمشاركة فى تشغيلها وتحديثها.



وأشارت الأكاديمية إلى أن متطلبات الوظيفة:



- على المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة تحكم أو كهربائية أو إلكترونية أو هندسة كمبيوتر.



- أن يكون خبرة فى أنظمة التشغيل Linux OS وخبرة عملية مثبتة تصل الى خمس سنوات فى مجال هندسة البرمجيات (يرحب المركز بحديثى التخرج شرط إظهار مهارات متميزة فى مجال البرمجة وLinux OS )



وأوضحت أن آخر موعد لاستيفاء استمارة الوظيفة وإرسالها إلكترونيًا 12 يناير 2021 ، ولاستيفاء استمارة الوظيفة ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع





وظيفة مهندس برمجيات بحثى فى المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظمIIASA:



كما أعلنت الأكاديمية فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم عن وظيفة مهندس برمجيات بحثى Research Software Engineer لمدة عام قابل للتجديد.

وأشارت إلى أنه سينضم المرشح لفريق صغير من مطورى البرامج الذين يعملون مع برنامج الطاقة التابع للمعهد (ENE) والمؤسسات المتعاونة لمواصلة تطوير الأدوات وتحسينها لاستمرار دعم الأبحاث المتعلقة بالطاقة والمناخ ، على المرشح ان يكون حاصلا على بكالوريوس أو ماجستير فى مجال متعلق بأنظمة الطاقة وتغيّر المناخ وله اهتمام كبير بتطوير البرمجيات العلمية.







وأكدت أنه يجب أن يكون للمرشح خبرة فى اللغات والبرامج التالية المستخدمة فى الطاقة (GAMS, Python RDBMS, java and RESTful interfaces, vue.js, docker)

وأشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل من هنا وللتقدم الكترونيا يرجى الدخول على الرابط التالى