فرقة شارموفرز تطرح كليب "حزينة" على الطريقة اللاتينية

فاجأت فرقة شارموفرز جمهورها بإطلاق فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان "حزينة" على الطريقة اللاتينية.. وهى أغنية تبعث على التفاؤل والأمل على الرغم من اسمها.





وتدور الأغنية حول فتاة غاضبة وحزينة من حبيبها، وذهبت إلى مكان بعيد واختفت عن الأنظار، إلا أن حبيبها يشعر بالندم ويقرر البحث عنها وعندما يجدها يفاجئها ويصالحها.





مفاجأة الكليب هى مشاركة الممثلة اللبنانية سنتيا خليفة، في أداء دور الفتاة الغاضبة من حبيبها.. وهذا أول تعاون بينها وبين شارموفرز حيث تجمعها صداقة قوية مع أعضاء الفريق، ورحبت بالفكرة عندما عرضت عليها.





وتم تحضير الكليب مع المخرج حسام الحسينى منذ فترة، واستقر الجميع على التصوير فى مدينة الفيوم هذا المكان بطبيعته الصحراوية الساحرة، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى أثناء التصوير الذى استغرق يومين، ولفتت الأنظار الملابس التى ارتدتها سنتيا وأيضا الفرقة الاستعراضية والتى معظمها أشغال يدوية حيث عبرت الملابس عن الجو الموسيقى اللاتينى ونفذتها الاستايلست سندس آل أيوب.





كما أظهر مدير التصوير أحمد بشارى "شيكو" مهاراته، وتحكمه في حركة الكاميرا، وذكائه في المشاهد الخارجية الصعبة.



