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أخبار العالم

دولة جديدة تعلن اكتشاف إصابات بسلالة كورونا المتحورة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت هونج كونج، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالتي إصابة بالتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو ما اعتبرته متطابقا مع السلالة المكتشفة في بريطانيا. 

وقال مركز الحماية الصحية في هونج كونج وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إن الحالتين لطالبين وصلا من بريطانيا. 

ومن جانيه، قال تشوانج سوك-كوان، رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز، إن إحد الطالبين تعافى، فيما يحصل الآخر على العلاج بالمستشفى. 

وقررت السلطات في هونج كونج فرض حجر صحي على الأشخاص الذي خالطوا الطالبين. 

يذكر أن بريطانيا أعلنت اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما تسبب في إغلاق العديد من دول الحدود معها، بالإضافة إلى وقف حركة الطيران. 
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