أغلى من 4 ملايين جنيه .. شاهد ساعة بوجاتي الفاخرة الجديدة

أعلنت شركة صناعة السيارات الفاخرة بوجاتي تعاونها مع شركة صناعة الساعات Jacob & Co الفاخرة لإنتاج إصدار محدود جديد من ساعة شيرون .





وأوضحت شركة بوجاتي أن ساعة شيرون توربيلون الفاخرة مستوحاة من السيارة الفاخرة شيرون ، حيث تظهر بعمود مرفقي ومكابس، مما يحاكي محرك بوجاتي الأيقوني المكون من ست عشرة أسطوانة بالكشف عن تفاصيله الفريدة.





وتم تثبيت مجموعة نقل الحركة بالكامل في مكانها بواسطة 4 ممتصات صدمات مستوحاة من شيرون، بالاضافة الى زوج من الشواحن التوربينية التي تدور جنبًا إلى جنب مع حركة المحرك ، وتتكون ساعة شيرون توربيلون الفاخرة من 578 قطعة تجمع بين تصميم السيارة والساعة.





وتتوفر الساعة بأربعة إصدارات محدودة جديدة، أحدها بالذهب الوردي، وأخرى بالذهب الوردي المرصع بالألماس، وأخرى بالذهب الأبيض وكريستال الياقوت، والأخيرة باللون الأزرق.





ويتوفر إصدار الذهب الوردي بـ 72 نسخة فقط، وهي مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18، وعُلبة خلفية مفتوحة من الذهب الوردي عيار 18، بينما نظيرتها المرصعة بالألماس يتوفر منها 52 نسخة فقط، وهي مرصعة بالماس باغيت الأبيض، كما أن كليهما يحتوي على حزام مطاطي أسود، مع إبزيم من الذهب الوردي عيار 18، يُصبح مزينًا بالألماس الأبيض في النُسخة المرصعة بالألماس.





وكما يُوحي اسمها، فإن إصدار الذهب الأبيض مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18، وعُلبة خلفية من الذهب الأبيض عيار 18، و 391 ماسة، كما أن له سواء مطاطي، مع إبزيم من الذهب الأبيض عيار 18، مرصع بـ 18 ماسة بيضاء، في حين صُنعت النسخة الكريستالية من كتلة صلبة من الياقوت، مع عُلبة خلفية من الكريستال الياقوتي، والنسخة الزرقاء منها تكون بدلًا من لون الفضة، وكلاهما يتميز بحزام مطاطي مع إبزيم من التيتانيوم.





أما عن الاسعار فلم تعلن عنها الشركة حتى الان ولكن شيرون توربيلون العادية تصل الى 280 ألف دولار أى تقارب 4 ملايين جنيه مصرى ، فبالطبع ستكون أغلى من هذه النسخة .