الأهلى يتقدم بهدف صاروخي فى شباك بطل النيجر

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أليو ديانج من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء .





بدأ الأهلي بالضغط المتواصل على بطل النيجر لإحراز هدف مبكر .





ونفذت ركلة ركنية لصالح الأهلي من جهة اليمين نفذها محمود وحيد إلى داخل منطقة الجزاء و أبعدها دفاع فريق سونديب عن مناطق الخطورة.





وفي الدقيقة السابعة جاءت كرة عرضية من أليو ديانج من جهة اليمين وصلت سهلة إلى دفاعات فريق سونيدب.





وتعرض محمد شريف لإصابة فى الدقيقة الثانية عشرة بعد تتدخل عنيف من جانب لاعب سونيدب واستكمل نجم الاهلي المباراة بشكل طبيعي .





وهدد بطل النيجر من كرة عرضية من سوليماني ماماني من جهة اليمين لم تجد متابع من لاعبي فريقه داخل منطقة الجزاء فمرت إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 16 .





واشهر حكم المباراة بطاقة صفراء من نصيب أمادو مامان بوبكر لاعب فريق سونيدب بعد تدخل قوي على أقدام محمود وحيد.





وحصل أليو ديانج لاعب فريق الأهلي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف علي لاعب سونيدب في منتصف الملعب.



