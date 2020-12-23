الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .









وأكد القطاع الديني أن الصلاة ببيوت الله (عز وجل) نعمة ، فلنحافظ على هذه النعمة بالتزام الإجراءات والضوابط الاحترازية.









وأكد مدير مديرية أوقاف الشرقية أن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها وطهارتها دليل على حب الله (عز وجل) ورسوله (صلى الله عليه وسلم) ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ لاستقبال عمارها مساهمة فعلية في الحد من انتشار فيروس كورونا حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء .









وشدد مدير مديرية أوقاف القاهرة أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية في هذه المرحلة دليل على صدق الإيمان ، وأن القيام على نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا ، فالإسلام يدعو إلى النظافة والجمال ، كما يدعو إلى حماية النفس البشرية من كل مكروه وسوء، فيجب أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) عنا البلاء ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء .



