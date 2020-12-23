سحب الترخيص| متحدث "السياحة" توضح عقوبة مخالفي قرار إلغاء احتفالات رأس السنة

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة، إن إلغاء الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة بإغلاق المطاعم والكافيهات سيكون خلال الوقت المعلن عنه فقط.





وأضافت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن غلق المطاعم والكافيهات وأماكن السهر بالفنادق سيكون طبقا للمواعيد التي تم إقرارها مسبقا وليس بها أي تغيير.





سها بهجت ، أنه سيكون هناك تفتيش من خلال النزول بشكل دورى للمراقبة والتفتيش على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، إضافة إلى عمل لجان سرية حتى تكون غير معلومة للمصدر الذي يتم النزول إ ليه . وأوضحتالمنشآتليه





وتابعت سها بهجت، أن هناك تقارير يومية لمتابعة حالات المنشآت على مدار اليوم، والعقوبات التي يتم تطبيقها تكون مختلفة من مخالفة إلى أخرى وتصل إلى سحب الترخيص للإغلاق التام في حالة المخالفات الجسيمة ويتم تطبيق هذه القوانين بشدة وحزم من الوزارة.