ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هجوم على القوات الأمريكية في بابل العراقية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:40 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في العراق
Advertisements
قسم الخارجي
تعرض رتل للجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، لهجوم بعبوات ناسفة بمدينة بابل العراقية. 

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل 12 عنصرا داعشيا في عملية أمنية غربي مدينة الموصل.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، الثلاثاء، عن عملية أمنية في منطقة الزعفرانية في بغداد للبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان له: إنه "وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم بعملية عسكرية جديدة استندت على جهد استخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل".

وأشار اللواء العراقي إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل 12 عُنصرًا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

ولفت إلى أن "العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل قيادي في داعش على يد قوات مكافحة الإرهاب العراقية

استعد لعقد اجتماع مع عصابات التنظيم.. العراق يعتقل رجل داعش المهم بمطار بغداد

العراق تعلن بشرى سارة بشأن عصابات داعش الإرهابية

شاهد.. مقتل 42 عنصرا من داعش في عملية أمنية واسعة بالعراق

مصرع 12 داعشيا في عملية أمنية بـ العراق

ترشيحاتنا

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

استشارى تغذية: الشاى الأخضر أخطر على الصحة من الأحمر .. فيديو

الأهلى يتقدم بهدف صاروخي فى شباك بطل النيجر

بيان عاجل من سفارة الكويت لرعاياها بالسعودية

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

«احيي قلوبنا يا أخي».. أحد الحضور لم يتمالك نفسه أمام محمود الشحات أنور.. فيديو

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا

ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي على سونيديب فى دوري أبطال أفريقيا

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

دخلنا في الموجة الثانية.. أبرز 20 تصريحا لـ وزيرة الصحة في مؤتمر مستجدات كورونا

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر

دراسة.. هذه الأطعمة تسبب التوتر واضطراب النوم للمراهقين

بإطلالة كاجوال لافتة.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام