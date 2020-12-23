أهم المحطات الفنية لـ المطربة بوسي في أسرار النجوم .. غدًا

تستضيف الإعلامية إنجي علي غدًا الخميس المطربة بوسى الساعة الثامنة مساءً على محطة وراديو نجوم FM 100.6.





وتتحدث بوسى عن أهم المحطات الفنية منذ بدايتها ونجاحها وتألقها بعد اتجهت للتمثيل ومن أهم أعمال الفنانة بوسى الاغنية الشهيرة أه يا دنيا ومن أهم أعمالها فى التمثيل تتح عمر.





وسلوى أهل العيب يجعله عامر أمان يا صاحبى عيال حريفه الحرب العالمية الثالثة جوازه ميرى الألمانى عبده موته عش البلبل الحساب يجمع حالة عشق، أزمة نسب جراب حواء وغنت بوسى تترات ملسلسلات الخانكة و يا أنا يا انتى و ولاد تسعة والحساب يجمع.