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عبدالرحيم كمال: اشتغلت مع الكبار وكتبت شيخ العرب همام وعمري 38 سنة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:05 م
عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال
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هاني حسين
كشف السيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال،  السبب وراء اختفائه وعدم ظهروه إعلاميا بشكل كبير على الرغم من أهمية الأعمال الدرامية التي قدمها .

وقال عبد الرحيم كمال  في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،:"   طبيعة المهنة  تجعلني خلف الكاميرا وفي مكتبي لكتابة الأعمال الدرامية خلف الكاميرا، وببقى  شايل هم الحديث بشكل مباشر مع الجماهير في اللقاءات الحوارية ".

وأضاف عبد الرحيم كمال:"  أنا بدأت مع الكبار وقدمت أعمالا كبيرة وبها قدر من الحب والحكمة وأنا كنت محظوظا في بداية مشواري الفني".

 ولفت عبد الرحيم كمال:"  كتبت مسلسل شيخ العرب همام في 2009 وكان عمري 38، وكتبت مسلسل الرحايا في 2007  وكان عمري 36 سنة".

وتابع عبد الرحيم كمال:" فرحان بأن الأعمال الدرامية التي قمت بكتابتها ظهرت للنور ولاقت نجاحا كبيرا من الجمهور المتابع لتلك الأعمال الفنية".

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