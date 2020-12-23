عبدالرحيم كمال: اشتغلت مع الكبار وكتبت شيخ العرب همام وعمري 38 سنة

كشف السيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال، السبب وراء اختفائه وعدم ظهروه إعلاميا بشكل كبير على الرغم من أهمية الأعمال الدرامية التي قدمها .





وقال عبد الرحيم كمال في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" طبيعة المهنة تجعلني خلف الكاميرا وفي مكتبي لكتابة الأعمال الدرامية خلف الكاميرا، وببقى شايل هم الحديث بشكل مباشر مع الجماهير في اللقاءات الحوارية ".





وأضاف عبد الرحيم كمال:" أنا بدأت مع الكبار وقدمت أعمالا كبيرة وبها قدر من الحب والحكمة وأنا كنت محظوظا في بداية مشواري الفني".





ولفت عبد الرحيم كمال:" كتبت مسلسل شيخ العرب همام في 2009 وكان عمري 38، وكتبت مسلسل الرحايا في 2007 وكان عمري 36 سنة".





وتابع عبد الرحيم كمال:" فرحان بأن الأعمال الدرامية التي قمت بكتابتها ظهرت للنور ولاقت نجاحا كبيرا من الجمهور المتابع لتلك الأعمال الفنية".



