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فن

شاهد.. رنا سماحة تقضي شهر العسل في النوبة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:30 م
رنا سماحة وزوجها
رنا سماحة وزوجها
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سعيد فراج
نشرت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها مع زوجها الملحن سامر ابو طالب، وهما يقضيان شهر العسل في النوبة. 

وظهرت رنا سماحة، في الصورة جالسة على ظهر جمل، خلف زوجها سامر أبو طالب، وعلقت على الصورة قائلة: «من احلى مكان في الدنيا». 

واحتفلت الفنانة رنا سماحة، بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق الخاصة بالقاهرة، بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء، في حفل اتسم بالخصوصية، وذلك يوم 10 ديسمبر الجاري. 

وكانت الفنانة رنا سماحة احتفلت بخطوبتها، على الملحن سامر أبو طالب، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

قدمت رنا سماحة العديد من الأغاني على مدار مشوارها الفني، وكان من بينها  تتر النهاية، و١٠٠ مليون عاملة، و بقيت شبهك، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

تقول كلمات أغنية " بقيت شبهك": بقيت شبهك بشكل غريب .. وخليت عقلي من سنك .. بقيت انت وبالتقريب .. مفيش حاجه فيا مش منك .. بقيت انا وانت اسطوره .. بقيت قصتنا مشهوره .. بقينا ٢ بروح واحده .. مفيش اصل ومفيش صوره".

بينما قام سامر أبو طالب، بتلحين العديد من الأغاني الشهيرة كان آخرها أغنية "سمعني"، و"صاحبة رأي" للفنانة إليسا.

من جهة اخرى، طرحت الفنانة رنا سماحة منذ  أيام  قليلة أحدث  كليباتها الغنائية "أوبا" عبر موقع "يوتيوب" الذي يحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، والذي تتعاون فيها للمرة الثانية مع لايف ستايلز ستديوز، بعد فيديو كليب "أميرة الحب".

وحرصت بتول عرفة على إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية.

وكانت من أبرز مفاجآت الفيديو كليب الذي أصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة ، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب ، والذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير ، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة ، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.

"أوبا" من كلمات : أحمد حسن رؤول ، وألحان: أحمد زعيم ، وتوزيع : وسام عبد المنعم ، وإخراج: بتول عرفة.
شاهد.. رنا سماحة تقضي شهر العسل في النوبة
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