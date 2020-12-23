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محافظات

بكفالة 35 ألف دولار..الإفراج عن 7 صيادين مصريين محتجزين في ليبيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:42 م
مركب صيد
مركب صيد
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محمود زيدان
أعلن محمد شرابي، نقيب صيادي البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الأربعاء، نجاح جهود القيادة السياسية المصرية في الإفراج عن 7 صيادين كانوا محتجزين في ليبيا، مشيرًا إلى عودتهم قريبًا إلى أرض الوطن عقب إنهاء الإجراءات اللازمة.

وأضاف، شرابي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم احتجازهم بأحد سجون مدينة سرت الليبية لمدة 25 يومًا ثم ترحيلهم إلى أحد سجون بنغازي.

وأشار نقيب صيادي البرلس، إلى أنه تم تحرير قضية ضد هؤلاء الصيادين، مضيفًا أنه جرى الإفراج عن الصيادين المحتجزين مقابل دفع كفالة مالية قدرها 35 ألف دولار.


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