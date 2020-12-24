أسباب نقص زيت المحرك في السيارة

مُحرك السيارة هو من أهم مكوناتها الرئيسية، ويعمل بأنواع مختلفة من الوقود، فهناك ما يعمل بالبنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي أو بالكهرباء، ولكن هناك مشاكل كثيرة يتعرّض لها المحرك عند نقصان الزيت فيه.
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وفائدة زيت المحرك هي تزييت محرك السيارة، وتبريد أجزائها المتحركة، والتي لا يتمكن سائل التبريد الوصول إليها، وفي هذا التقرير نقدم الأسباب الحقيقية لنقص زيت المحرك.
تعود أسباب نقص زيت المحرك إلى عدم وضع الزيت ما بين الفترة والأخرى، أو قطع مسافات كبيرة وطويلة بدون تزويد المحرك بالزيت، ومن أهم الأسباب أيضًا: وجود خلل في أحد أجزاء المحرك ، مثل تسرب من السرة أو غيرها ، ويعتبر خلل بسيط يمكن معالجته بسهولة.
وقد يكون السبب في نقصان الزيت بالسيارة هو هروب الزيت إلى غرفة الاحتراق أو اختلاطه بالبنزين، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة السيارة أو ضعف أدائها، ولكن في كثير من الأحيان يتم تسريب الزيت على أطراف البوجيهات ، والتي تعتبر جزءًا من المحرك، ويدل هذا التسرب دليل على احتراق الزيت مع البنزين أيضًا.
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ونصح خبراء السيارات، باختبار مستوى الزيت، عن طريق استخدام مقياس الزيت، ويجب التأكد أولا من إيقاف تشغيل المحرك، وإذا أظهر مقياس الزيت أن مستوى الزيت لديك منخفض فهذا يدل على حاجة المحرك إلى زيت إضافي، حتى لا يتسبب في مشكلة لمحرك السيارة.