ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب نقص زيت المحرك في السيارة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
مُحرك السيارة هو من أهم مكوناتها الرئيسية، ويعمل بأنواع مختلفة من الوقود، فهناك ما يعمل بالبنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي أو بالكهرباء، ولكن هناك مشاكل كثيرة يتعرّض لها المحرك عند نقصان الزيت فيه.
اقرأ أيضا


وفائدة زيت المحرك هي تزييت محرك السيارة، وتبريد أجزائها المتحركة، والتي لا يتمكن سائل التبريد الوصول إليها، وفي هذا التقرير نقدم الأسباب الحقيقية لنقص زيت المحرك.

تعود أسباب نقص زيت المحرك إلى عدم وضع الزيت ما بين الفترة والأخرى، أو قطع مسافات كبيرة وطويلة بدون تزويد المحرك بالزيت، ومن أهم الأسباب أيضًا: وجود خلل في أحد أجزاء المحرك ، مثل تسرب من السرة أو غيرها ، ويعتبر خلل بسيط يمكن معالجته بسهولة.

وقد يكون السبب في نقصان الزيت بالسيارة هو هروب الزيت إلى غرفة الاحتراق أو اختلاطه بالبنزين، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة السيارة أو ضعف أدائها، ولكن في كثير من الأحيان يتم تسريب الزيت على أطراف البوجيهات ، والتي تعتبر جزءًا من المحرك، ويدل هذا التسرب دليل على احتراق الزيت مع البنزين أيضًا.
اقرأ أيضا
ونصح خبراء السيارات، باختبار مستوى الزيت، عن طريق استخدام مقياس الزيت، ويجب التأكد أولا من إيقاف تشغيل المحرك، وإذا أظهر مقياس الزيت أن مستوى الزيت لديك منخفض فهذا يدل على حاجة المحرك إلى زيت إضافي، حتى لا يتسبب في مشكلة لمحرك السيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسباب وحلول تسريب نقص منسوب زيت المحرك في السيارة

فصل الشتاء .. تعرف على أسباب تأخر دوران محرك السيارة في الصباح

تعرف على أسباب تسرب زيت المحرك إلى بوجيهات السيارة

تعرف على أسباب اختلاط الزيت بالماء في محرك السيارة

ماذا يحدث لمحرك سيارتك عند زيادة مستوى الزيت؟

تعرف على أسباب اهتزاز محرك السيارة عند تشغيله في الصباح

ترشيحاتنا

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

للوقاية من كورونا.. التنمية المحلية تزف بشرى للأمهات العاملات

عاجل| لحظة بلحظة.. فيديو جديد لعملية اغتيال قاسم سليماني الجنرال الإيراني الأخطر

بوسترات بيج رامي تزين صالات الركاب بمطار القاهرة قبل وصوله من أمريكا

قمر اللبنانية تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

قريبًا .. برلماني يتوقع تغييرًا وزاريًا .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل بسكويت السمسم بخطوات بسيطة

دراسة: الأدوية المضادة للإسهال تقضي على الخلايا السرطانية