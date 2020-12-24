أسباب نقص زيت المحرك في السيارة

مُحرك السيارة هو من أهم مكوناتها الرئيسية، ويعمل بأنواع مختلفة من الوقود، فهناك ما يعمل بالبنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي أو بالكهرباء، ولكن هناك مشاكل كثيرة يتعرّض لها المحرك عند نقصان الزيت فيه.

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وفائدة زيت المحرك هي تزييت محرك السيارة، وتبريد أجزائها المتحركة، والتي لا يتمكن سائل التبريد الوصول إليها، وفي هذا التقرير نقدم الأسباب الحقيقية لنقص زيت المحرك.





تعود أسباب نقص زيت المحرك إلى عدم وضع الزيت ما بين الفترة والأخرى، أو قطع مسافات كبيرة وطويلة بدون تزويد المحرك بالزيت، ومن أهم الأسباب أيضًا: وجود خلل في أحد أجزاء المحرك ، مثل تسرب من السرة أو غيرها ، ويعتبر خلل بسيط يمكن معالجته بسهولة.



