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سيارات

قبل غسل محرك السيارة .. 5 خطوات عليك اتباعها

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:01 م
قبل غسل محرك السيارة..5
قبل غسل محرك السيارة..5 خطوات عليك اتباعها
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صبري طلبه
تعتبر نظافة السيارة من أساسيات متعة القيادة، فهي من الأشياء التي تعزز من بقاء الأجزاء الداخلية والخارجية في صورة جيدة، ولكن يجب أن تتم هذه العملية بعناية فائقة، حتى لا تتعرض العناصر الميكانيكية للتلف أو الخلل الجسيم أثناء عملية غسل السيارة داخليا، خاصةً اذا كنت تنوى غسل كل ما هو أسفل غطاء المحرك.

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد"  الاخباري أفضل النصائح الخاصة بهذه النقطة للحصول على عمر أطول لأجزاء سيارتك.

1- تجنب المواد النفطية 
من الافضل الابتعاد تمامًا عن المواد النفطية، مثل البنزين والجازولين، التي ربما يلجأ إليها البعض لازالة الشحوم المتراكمة على المحرك أو بقايا الزيوت، لأنها تسبب أضرارًا بالغة على منظومة عمل المحرك و السيور المطاطية فمن الممكن أن يحدث لها تلف او تشققات عندما تجف هذه المادة، وقد تحدث أيضًا مشكلات نشوب حريق فهي تندرج تحت فئة المواد القابلة للاشتعال.  

2- التأكد من برودة المحرك
من الأمور الهامة التي يجب اتباعها عند تنظيف محرك سيارتك، هي اتباع عناصر السلامة والأمان وفي هذه الحالة تكون درجة حرارة المحرك من أهم هذه العوامل، فلابد قبل أن تبدأ التأكد تمامًا ان سيارتك تتمتع بدرجة حرارة منخفضة، أو تركها فترة لتهدأ إذا كانت ساخنة، وذلك لتجنب صدمات الحرارة أو احتراق أحد الأجزاء الداخلية.

3- استخدم قوة الهواء 
قبل أن نبدأ باستخدام المنظف الخاص، علينًا أولًا استخدام طارد الهواء "بلاور" لابعاد أوراق الشجر الجافة، وازالة كافة الاتربة العالقة داخل مساحة حوض المحرك، والتأكد من إتمام هذه العملية بنجاح.

4- غسيل المحرك 
من الضروري تغطية البطارية ومولد الكهرباء "الاسبراتير" حتى لا تتلفها المياه أو تعرضها للاحتراق، وبعد ذلك نقوم باستخدام بخاخ الفوم الخاص بعملية غسيل المحرك بدلا من الأمور التقليدية مثل المياه والصابون السائل، حتى نضمن الحصول على أعلى جودة، و لتجنب الأضرار التي قد تنتج عنها، ويفضل ارتداء القفازات للإبقاء على نظافة يدك.

5- تجفيف السيارة 
تعد هذه العملية هي الخطوة الاخيرة، فبعد أن أصبح محرك سيارتك وكل الأجزاء الخاصة بالحوض الداخلي نظيفة ولامعة، عليك الانتظار قليلًا لتجف السيارة، وانتزاع الأكياس التي ساعدت في تغطية البطارية ومولد الطاقة، ثم ننصح بعدم تفعيل زر المحرك تماما، حتى لا تتعرض السيارة إلى أدخنة ناتجة عن تكثيف السوائل.

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