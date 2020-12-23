عائلات بأكملها مصابة بـ كورونا.. أستاذ مناعة: لا داعي للتجمعات والحفلات

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن تصريحات وزيرة الصحة اليوم وضعت المواطن أمام مسؤولياته من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا





وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" زيادة أعداد إصابات كورونا تعتبر إنهاكا للمنظومة الطبية والأطباء".





وتابع عبد الهادي مصباح:" لابد من وقف الاحتفالات والتجمعات لانها تعتبر ارض خصبة لانتشار الفيروس، وهناك عائلات باكملها مصابة بفيروس كورونا ".





وشدد عبد الهادي مصباح:" لا داعي للتجمعات في أماكن مغلقة وعلى الجميع ان يحافظ على التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة عند الخروج ".





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا اليوم، وذلك للكشف عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في مصر.





وتحدثت زايد عن تفاصيل وصول لقاح كورونا إلى مصر وطرق توزيعه، كما وجهت مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين من أجل الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وفيما يلي أبرز تصريحات وزيرة الصحة:





-مصر دخلت في الموجة الثانية لفيروس كورونا بشكل رسمي.





-قللوا التقارب في الفترة الحالية واحموا أنفسكم.





-911 إصابة و42 حالة وفاة بـ كورونا اليوم.





-زيادة قياسية هذا الأسبوع بـ إصابات كورونا عالميا.





-الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات أكثر عرضة لانتقال كورونا.





-لقاح كورونا سيكون متوافرا بمستشفيات العزل والطوارئ.





-أولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات في الحصول على لقاح كورونا.





-تحور فيروس كورونا لا يؤثر على كل اللقاحات المنتجة.





-أفضل لقاح للوقاية من كورونا ارتداء الكمامات.





-مرضى الأمراض المزمنة والقلب لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح.





-مفيش سلالة جديدة..فيروس كورونا تغير فقط.





-إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول.



